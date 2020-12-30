«أميركان آيرلاينز» استأنفت رحلات بوينغ 737 ماكس

مال وأعمال

تم ايقاف تشغيل طائرة بوينغ 737 ماكس في مارس 2019 لمدة 20 شهراً بعد حادثين مميتين ورفعت ادارة الطيران الفيدرالية (FAA) التعليق الشهر الماضي بعد ان وافقت بوينغ على ترقيات البرامج وضمانات جديدة على نظام رئيس للتحكم في الطيران مرتبط بكل من الحوادث المميتة. أول رحلة طيران اميركية بين ميامي ولاغوارديا في نيويورك بدأت امس بعد تحديثات التحكم في الرحلة وأعمال الصيانة وتدريب الطيارين الجدد، لطائرة بوينغ 737 ماكس.

قال رئيس العمليات الأميركية ديفيد سيمور «في شركة أميركان آيرلاينز لم نكن لنعود للسفر بالطائرة مجدداً اذا لم يشعر الطيارون والمضيفون بالراحة».

