الجائحة هبطت بالنفط الكويتي 27 % خلال 2020

مال وأعمال

تأرجحت اسعار النفط الكويتي خلال تعاملات عام 2020، بعدما شهدت عدة تغييرات صعوداً وهبوطاً على وقع مجموعة من العوامل تنوعت بين اقتصادية تارة وسياسية تارة اخرى، لكن يبقى العامل الأكثر تأثيراً هذا العام هو جائحة فيروس كورونا التي هبطت بالأسعار بشكل واضح مقارنة بالعام الماضي.

وخلال 189 جلسة حتى الآن، سجل برميل النفط تراجعاً سنوياً بنحو 27% ليصل مستواه الى 49.89 دولارا في نهاية تعاملات 28 ديسمبر 2020.

وبلغت خسائر برميل النفط في العام نحو 18.50 دولارا، وذلك مقارنة بنهاية عام 2019 والتي سجل البرميل في آخر جلساتها سعر 68.35 دولارا.

وحقق برميل النفط اعلى مستوى له خلال 2020، بجلسة 3 يناير الماضي، عند سعر 69.42 دولارا، فيما شهدت جلسة 28 ابريل الماضي ادنى مستوى لسعر البرميل عند 11.72 دولارا.

الجدير بالذكر ان اعلى مستوى حققه سعر برميل النفط على الاطلاق، كان في مطلع يوليو من عام 2008، وبلغ آنذاك سعر البرميل 136.17 دولارا.

وبالنسبة للأداء الشهري للنفط، فقد سجل البرميل ادنى اقفال شهري في ابريل الماضي، عند سعر 18.63 دولارا، بينما يبقى اقفال يناير الأفضل خلال عام 2020، وذلك عند سعر 59.70 دولارا للبرميل.

الكويت أكثر دول الخليج

حساسية تجاه النفط

قال محلل اسواق النفط، سعدون الحماد لـ«مباشر»، ان الكويت تُعد اكثر دول الخليج حساسية تجاه النفط وتحرك اسعاره صعوداً او هبوطاً، موضحاً بأن اعتماد الكويت بنسبة 90% على النفط كمورد مالي رئيس للبلاد يعرض الاقتصاد لمخاطر عند هبوط الأسعار كما حدث في العام الحالي.

وأوضح الحماد ان التوصيات والتوقعات في بداية العام كانت ايجابية تجاه اسعار النفط العالمي التي دارت في فلك 60 الى 65 دولاراً للبرميل، لكن كل هذه الآمال تبددت مع ظهور فيروس كورونا الذي تفشى في النصف الأول من 2020؛ مما دعا الى تقليص سقف الطموحات تجاه اسعار النفط لما دون 40 دولاراً للبرميل.

وبين ان الصين، التي بدأ فيها ظهور الفيروس التاجي «كورونا»، كانت مسؤولة عن نحو 75% من نمو الطلب العالمي على النفط في عام 2019. لكن مع تفشي الوباء في الصين وبداية توسع انتشاره في البلدان المجاورة تقلصت تلك النسبة الى اقل من 40% ثم اخذت تتراجع تدريجياً حتى وصلت الى نحو 25% فقط.

وأكد الحماد ان هناك عوامل ساعدت على هبوط النفط بشكل سريع في النصف الأول من العام الحالي، لكن ابرز تلك العوامل هو عدم وصول منظمة الدولة المُصدرة للنفط «أوبك» الى اتفاق جذري لتخفيض الانتاج آنذاك؛ وهو ما دفع الأسعار الى التراجع دون مستويات 50 دولاراً للبرميل.

وأضاف ان تحالف «أوبك+» هو الآخر لم يدعم استقرار سوق النفط بشكل ايجابي، حيث بدا واضحاً الخلاف الذي نشب بين الكبيرين روسيا والسعودية حول مسألة تخفيض الانتاج من زيادته، مما اثر بشكل مباشر في سوق بيع الخام وأسعاره العالمية.

الحل في التحول الى التنوع الاقتصادي

من جانبه، قال محلل اسواق النفط، سعدون الرواسي، ان الكويت قدرت سعر النفط في موازنة 2020/2019 عند سعر 55 دولاراً، بينما اسعار الخام هبطت اسفل هذا الرقم بفارق كبير وهو ما كبد موازنة العام عجزاً تجاوز 9 مليارات دينار، ومن المتوقع ان يتفاقم العجز خاصة مع استمرار هبوط اسعار النفط واعتماد موازنات مالية على اسعار تقديرية للنفط اكبر بكثير من السعر السوقي.

وأكد الرواسي على ضرورة تحول الكويت من نمطية الاقتصاد الواحد المُعتمد على النفط بشكل كلي، الى التنوع الاقتصادي الذي يستهدف قطاعات متعددة كالعقارات والسياحة والبنى التحتية والصناعة وغيرها من قطاعات السوق التي تضخ موارد مالية الى الموازنة العامة، حتى وان تم هذا التحول بشكل تدريجي.

وحول توقعاته لأسعار النفط في العام المقبل، قال الرواسي ان «تجدد جائحة كورونا وظهور اكثر من طور متحور للفيروس وتلاحق موجاته يصعب معها التكهن بالأسعار في المدى القصير»، مُضيفاً بأن «بقاء سعر النفط اعلى مستوى 40 دولاراً للبرميل حتى الآن يعتبر انجازاً كبيراً في ظل تفشي الوباء».

وتابع بالقول: «نجاح اللقاحات المضادة للفيروس في الفترة المُقبلة عامل محوري في استقرار الأوضاع العالمية وعودة الأنشطة الاقتصادية وفتح الأسواق مرة اخرى وهو امر سيؤثر بالتبعية على اسعار النفط العالمي والمحلي، وأي فشل لتلك اللقاحات يُفاقم الأزمة ويؤثر على تلك الأنشطة ويهوي بأسعار النفط كما حدث في ذروة الجائحة خلال شهر ابريل الماضي».

