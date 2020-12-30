العجيل: «برقان» ملتزم بدعم التضامن الاجتماعي

مال وأعمال

اختتم بنك برقان مشاركته في مبادرة «لون العالم برتقاليا» التي أطلقتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة خلال الفترة من 25 نوفمبر حتى 10 ديسمبر 2020 حيث شارك بدعمه لهذه القضية العالمية من خلال إضاءة كل من فرع بيان، السلام والعديلية باللون البرتقالي. تهدف هذه المبادرة العالمية التي أطلقت بقيادة هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى تسليط الضوء على النساء اللاتي تعرضن للعنف والإيذاء النفسي ومنحهن صوتاً وتعزيز دورهن في المجتمع. وتندرج الحملة تحت إعلان «القضاء على العنف ضد المرأة» الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، للمساعدة في ضمان دور وحقوق النساء اللاتي تعرضن لسوء المعاملة ويواجهن تهديدات محتملة في جميع أنحاء العالم. وفي هذه المناسبة قال ماجد العجيل، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك برقان: «نحن فخورون بمشاركتنا في حملة «لون العالم برتقالياً» العالمية ذات التأثير الكبير والفعّال، ونشكر هيئة الأمم المتحدة للمرأة على تقديرها لدعمنا، وسنواصل مساهمتنا في هذه القضية بهدف القضاء على العنف ضد المرأة. ولا يزال بنك برقان ملتزماً بدعم المجتمع والتضامن الاجتماعي ويشرفنا أن نكون قد ساعدنا في تحقيق هذا النجاح في الكويت بدعم من القطاعين العام والخاص». تبنى بنك برقان ثقافة مؤسسية شاملة، إذ تشكّل النساء أكثر من 43% من فريق العمل في فروع بنك برقان في جميع أنحاء الكويت. كما يتمتع البنك بسجل قوي من المشاركات النسائية النشطة وفرص النمو الوظيفي من خلال ورش عمل تدريبية وتطويرية حديثة ومتنوعة.

يندرج دعم «برقان» لهذه المبادرة ضمن برنامج البنك الاجتماعي تحت عنوان ENGAGE – معاً لنكون التغيير، والذي يسلط الضوء على الجوانب المهمة والمؤثرة في المجتمع بالإضافة الى تعزيز الرعاية الاجتماعية من خلال المساهمة في المبادرات التعليمية والثقافية والاجتماعية والصحية. ويأتي نهج حملة ENGAGE تماشياً مع مبادئ بنك برقان كمؤسسة مالية كويتية رائدة، بحيث ينسجم اسلوب سياساته مع احتياجات ومصالح المجتمع الكويتي.

