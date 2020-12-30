%46 ارتفاع السيولة في البورصة مع استمرار تباين المؤشرات

مال وأعمال

مازال التباين يسيطر على البورصة مع استمرار الضغوطات على الاسهم الصغيرة والمتوسطة الامر الذي اسهم في تحسن مستويات التداول خلال جلسة الامس وقد ارتفع مؤشر السوق العام 23?23 نقطة ليبلغ مستوى 5578?49 نقطة بنسبة صعود بلغت 0?42 في المئة.

وتم تداول كمية أسهم بلغت 206?7 ملايين سهم تمت عبر 7373 صفقة نقدية بقيمة 25?4 مليون دينار

وزادت وتيرة التداولات حيث ارتفعت السيولة 46.3% لتصل إلى 25.42 مليون دينار مقابل 17.37 مليون دينار بجلسة الاثنين، كما ارتفعت أحجام التداول 37% لتصل إلى 206.7 مليون سهم مقابل 150.86 مليون سهم بجلسة اول من امس.

وانخفض مؤشر السوق الرئيس 3?4 نقطة ليبلغ مستوى 4563?60 نقطة بنسبة هبوط بلغت 0?07 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 178?4 مليون سهم تمت عبر 4828 صفقة نقدية بقيمة 13?17 مليون دينار (نحو 43?4 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الأول 36?1 نقطة ليبلغ مستوى 6093?88 نقطة بنسبة صعود بلغت 0?6 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 28?2 مليون سهم تمت عبر 2545 صفقة بقيمة 12?2 مليون دينار (نحو 40?2 مليون دولار).

وفي غضون ذلك، انخفض مؤشر (رئيسي 50) نحو 13?7 نقطة ليبلغ مستوى 4650?24 نقطة بنسبة هبوط بلغت 0?3 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 163?8 مليون سهم تمت عبر 3974 صفقة نقدية بقيمة 12?2 مليون دينار (نحو 40?2 مليون دولار).

وسجلت مؤشرات 8 قطاعات ارتفاعاً بصدارة التأمين بنمو نسبته 3.10%، فيما تراجعت 5 قطاعات أخرى يتصدرها التكنولوجيا بانخفاض نسبته 1.73%.

وجاء سهم «الخليج للتأمين» على رأس القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة بنمو نسبته 9.88%، بينما تصدر سهم «فنادق» القائمة الحمراء مُتراجعاً بنحو 9.35%.

وحقق سهم «بيتك» أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 3.06 مليون دينار مُرتفعاً بنسبة 0.59%، فيما تصدر سهم «أرزان» نشاط الكميات بتداول 49 مليون سهم مُتراجعاً بنحو 0.54%.

