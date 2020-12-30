عمومية «أولى للاستثمار» وافقت على إطفاء الخسائر

مال وأعمال

وافقت الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة) للشركة الأولى للاستثمار على جميع بنود جدول اعمال الاجتماع وفي مقدمتها اطفاء جزء من الخسائر المتراكمة البالغة 42?912?813 دينار، كما في 31 ديسمبر 2019 عن طريق استخدام كامل مبلغ علاوة الاصدار البالغ 18?250?362 دينار، كامل مبلغ الاحتياطي الاجباري البالغ 1?299?173 دينار.

كما صادقت على خفض رأس المال من مبلغ 65?107 مليون دينار الى 44?597 مليون دينار، على النحو التالي: التخفيض بمبلغ 20?346?388 دينار لاطفاء جزء آخر من الخسائر المتراكمة، الغاء رصيد اسهم الخزينة كاملا كما في 31 ديسمبر 2019 والبالغ عددها 1?627?929 سهما بقيمة اسمية 100 فلس باجمالي 162?792?900 دينار. وقررت العمومية منح مجلس الادارة الصلاحية بالتصرف في كسور الاسهم الناتجة عن عملية التخفيض، كما وافقت علي تعديل المادة رقم (7) من عقد التأسيس والمادة (6) من النظام الاساسي الخاصتين برأس مال الشركة لتصبح كالتالي: حدد رأس المال الشركة بمبلغ 44?597?874?200 دينار قيمة كل سهم مائة فلس وجميع الاسهم نقدية.

