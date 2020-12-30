«جياد» وقَّعت ملحقاً تعديلياً لعقد شراء حصص «نور انتجريتد»

مال وأعمال

ابرمت شركة جياد ملحقاً تعديلياً لعقد شرائها لـ 100% من حصص شركة نور انتجريتد للتجارة العامة «ذ. م. م» البالغ اجماليه 18 مليون دينار حيث تم الاتفاق مع البائع على تجزئة الصفقة محل ذلك العقد والاكتفاء بنسبة 50% من حصص شركة نور انتجريتيد مقابل ما سددته شركة جياد بقيمة 7?907?773 دينار من الثمن الاجمالي، وسيتم رد ملكية النسبة المتبقية من شركة نور انتجريتيد الى بائعها مقابل تخالصه عن الجزء غير المدفوع والبالغ 10?092?227 دينار والمستحق منذ 13/9/2019 كما تضمن الملحق بندا يمنح شركة جياد القابضة خيار اعادة الشراء واسترداد نسبة الـ 50% من حصص شركة نور انتجريتيد بنفس القيمة وذلك في حال سداد الشركة مبلغ 10?092?227 للبائع وخلال اجل محدد واخير ينتهي في 1/3/2021.

وقالت «جياد» في افصاحها على موقع البورصة انه سينتج عن ذلك ربح بمقداره 477?204 دينار تقريبا، يظهر في البيانات المالية كما في 31/12/2020، كما سيتم انخفاض بند الدائنين بقيمة 10?092?227 دينار، علما بان ذلك الربح قابل للتعديل من قبل مراقب حسابات الشركة.

