%95 نسبة إشغال فنادق دبي

مال وأعمال

أكد الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الامارات على اهمية السياحة الداخلية في الامارات في ظل تفشي جائحة كورونا، مشيراً الى اهمية تعزيز قطاع السياحة لدعم الاقتصاد من خلال التركيز على السياحة الداخلية باطلاقها «الهوية الموحدة».

وأضاف الفلاسي في لقاء مع «العربية» «الامارات تستهدف رفع فترة زيارة السائح الى 5 ايام، حيث تعافي قطاع السياحة اسرع من المتوقع مع تحقيق نسبة اشغال فنادق دبي وصلت الى 95%».

وأطلقت الامارات الهوية السياحية الموحدة منتصف الشهر الحالي ما سيعزز من التسويق السياحي للامارات كوجهة واحدة تعكس اهمية هذا القطاع في الاقتصاد الوطني.

وتم اطلاق حملة «أجمل شتاء في العالم» لمدة 45 يوماً بمشاركة جميع الهيئات السياحية بالدولة وبتنسيق من وزارة الاقتصاد وبدعم من المكتب الاعلامي لحكومة دولة الامارات.

الى ذلك، وجه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتمديد التأشيرات السياحية للسياح جميع الذين يزورون الدولة حالياً لمدة شهر اضافي، ومن دون اية رسوم حكومية، وذلك نظراً لاغلاق بعض الدول مطاراتها بشكل مؤقت، وتقييد حركة الدخول والخروج منها.

