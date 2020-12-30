شيكات التحفيز تصل للأميركيين بهذا التوقيت

مال وأعمال

قال مسؤول بارز بوزارة الخزانة الأميركية، ان الوزارة تتوقع ارسال الموجة الأولى من شيكات التحفيز بقيمة 600 دولار الى الأفراد والأسر الأميركيين في وقت مبكر قد يكون هذا الأسبوع. وأضاف المسؤول أن وزارة الخزانة سترسل أيضا مدفوعات اضافية الى أولئك الذين صدرت شيكات لهم بالفعل اذا وافق الكونغرس على زيادة المبلغ مثلما طالب الرئيس دونالد ترامب. ووقع ترامب على حزمة انفاق حكومي ومساعدات لتخفيف تداعيات جائحة فيروس كورونا بقيمة 2.3 تريليون دولار أقرها الكونغرس الأسبوع الماضي بعد أن كان هدد بعرقلتها ما لم يوافق المشرعون على زيادة المدفوعات الى 2000 دولار.

