«جلوبال إكسبو 35» تنظم «الكويتي كفو»

مال وأعمال

تنظم شركة جلوبال اكسبو 35، احدى شركات مجموعة جلوبال، أول معرض ومؤتمر افتراضيين تحت عنوان «الكويتي كفو» وذلك عبر منصات اكسبو 35 لعرض منتجات وخدمات الشباب الكويتي ومناقشة قضايا الشباب اعتبارا من 5 وحتى 15 يناير المقبل، ويأتي ذلك انطلاقا من الرؤية السامية بأن تكون الكويت مركزا ماليا وتجاريا عالميا بحلول عام 2035، وتأكيدا على ضرورة المساهمة في خطة الكويت الجديدة.

وقالت المتحدث الاعلامي بالشركة أسيل العلي في تصريح لها ان اكسبو جلوبال 35 والتي اشتق اسمها من رؤية الكويت 2035، تهدف في خطتها لأن تكون الذراع الأيمن للحكومة والعمل على تحقيق تلك الرؤية، والبدء في تنفيذ خطوات هذه الخطة والعمل على تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري عالمي في حلول عام 2035. والعمل على استقطاب اكسبو العالم في الكويت بحلول 2035.

وأشارت العلي الى ان الشركة وضعت في اعتبارها، وضع الخطط اللازمة للاهتمام بالشباب الكويتي، الذين هم عماد ورجال المستقبل وحملة لواء الادارة والقيادة.

وأضافت أن تكنولوجيا العصر، أصبحت أمرا ضروريا وليس ترفيهيا وخاصة بعد أزمة «كورونا» التي أجبرت العالم كله على اللجوء الى استخدام التكنولوجيا والتباعد الاجتماعي.

وقالت العلي انه وانطلاقا من الرؤية السامية ارتأت الشركة بذل المزيد من الجهود لمشاركة الحكومة في ايجاد البدائل التكنولوجية لترسيخ التعامل معها بسبب الواقع الجديد الذي فرضته أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأكدت أهمية وضرورة التحول الرقمي بالنسبة لقطاع الأعمال.

وكشفت أسيل العلي عن أهمية دور المنصات الرقمية كعامل أساسي وحيوي لمواجهة تحديات المرحلة الحالية والمساهمة بالوفاء باحتياجات المرحلة التي تليها، حيث لا يقتصر دورها على تمكين انجاز الأعمال مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي فحسب، وانما تتيح كذلك اتخاذ القرارات بسرعة وفعالية أكبر، وتُمَكن مجتمع الأعمال من توفير خدمات تنافسية جديدة تتماشى مع تطلعات المستهلك. كما أنها تسهم في الارتقاء بالخدمات العامة وتوفير طيف جديد من الحلول والمنتجات والخدمات يرتقي لاحتياجات المواطن خلال فترة الأزمة وما بعدها. وأضافت العلي ان باكورة اعمال اكسبو جلوبال 35 ستركز بشكل كبير على الشباب وابداعاتهم، بالتنسيق مع العديد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

وأشارت الى أن المعرض الذي افتتح بشكل تجريبي اعتبارا من 20 ديسمبر الحالي من خلال الموقع والتطبيق سيتم افتتاحه رسميا في الخامس ويستمر حتى 15 يناير المقبل، ويركز على توفير الفرصة لكل الشباب لعرض منتجاتهم وخدماتهم تحت مظلة الكترونية وتعريف المجتمع الكويتي بصفة خاصة والخليجي بصفة عامة، بمنتجاتهم وخدماتهم وذلك عبر الموقع الالكتروني للشركة Expo35.net وأيضا عبر التطبيق الاليكتروني EXPO35.

وأضافت أن المؤتمر والذي يشارك فيه نخبة متخصصة من رموز المجتمع الكويتي ويستمر لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من 5 إلى 7 يناير المقبل، من الساعة الخامسة والنصف مساء وحتى الثامنة والنصف على منصة زووم سيركز على الجهود المبذولة من جميع الجهات الحكومية والخاصة للارتقاء ودعم الشباب الكويتي وسيتضمن المؤتمر عرض قصص النجاح الكبيرة التي حققها الشباب الكويتي أثناء جائحة كورونا في جميع المجالات.

