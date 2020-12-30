المحاور الرئيسة للمؤتمر

مال وأعمال

اشارت اسيل العلي الى أن المحاور الرئيسية للمؤتمر تتضمن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودورها في القضاء على البطالة. وملامح الخطة الحكومية لدعم المشاريع الشبابية. ودور السلطة التشريعية في تفعيل وتشريع القوانين الداعمة للشباب الكويتي. ودور الحكومة والمؤسسات غير الحكومية في تطوير المشروعات الصغيرة. وعرض نماذج من قصص نجاح المشاريع الشبابية. ودور الاعلام الرسمي في تبني قضايا الشباب. واحتياجات سوق العمل وربط احتياجات المشروعات الوطنية بمخرجات التعليم. دور النقابات العمالية في دعم المبادرات الشبابية. ومستقبل التجارة الالكترونية في ظل ما يشهده العالم من تطورات وتغيرات. والمشروعات الصغيرة ومدى انعكاسها على الاقتصاد الوطني وحياة المواطن. والاوضاع الاقتصادية بعد «كورونا» ودور الشباب في المساهمة في الاصلاح الاقتصادي.

