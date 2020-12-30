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مال وأعمال

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الذهب ارتفع


ارتفعت أسعار الذهب، مدعومة بتراجع الدولار، اذ اتجهت أنظار المستثمرين الى تصويت مجلس الشيوخ الأميركي بشأن زيادة مساعدات مرتبطة بالجائحة، لكن ارتفاع الأسهم الآسيوية حد من المكاسب.
هذا وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% الى 1877.66 دولاراً للأونصة. وكان المعدن قد صعد 1.3% بعد اقرار حزمة مساعدات في الولايات المتحدة بما يقرب من 900 مليار دولار. ولم يطرأ تغير يذكر على عقود الذهب الأميركية الآجلة، لتسجل 1880.90 دولاراً.
وربح الذهب، الذي يعتبر تحوطا ضد التضخم، أكثر من 23% هذا العام، وهو ما يعود بصورة كبيرة الى مجموعة من اجراءات التحفيز التي جرى تبنيها لتخفيف تأثير الجائحة.


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