الزراعة الذكية.. ضرورة لاستدامة الأمن الغذائي العربي

مال وأعمال

قال، مدير عام «مجموعة أورينت بلانيت» نضال أبوزكي ان القطاع الزراعي حول العالم تعرّض كغيره من القطاعات الأخرى الى تراجع كبير في الانتاج على خلفية تفشي فيروس كوفيد-19 في العالم، والذي فرض قيودا جديدة تسببت في أضرار كبيرة بالقطاع الزراعي بسبب القيود اللوجستية ونقص العمالة، حيث يلعب هذا القطاع دورا حيويا في الاقتصاد خصوصا في أوقات الأزمات. وهذا ما يحتم على الدول اعتماد نموذج جديد للزراعات الذكية التي تعد احدى التقنيات والمفاهيم الجديدة في الزراعة، بهدف تطوير الأمن الغذائي الذاتي، ومواجهة المتغيرات المناخية. فعلى سبيل المثال، يستهلك قطاع الزراعة على صعيد العالم حوالي 70% من المياه العذبة المتاحة، وبالمقابل توفّر تقنية الزراعة المائية الحد من استهلاك المياه بنسبة تصل الى 90% مقارنة مع الزراعة التقليدية.

وزاد انه مع توقعات بازدياد عدد السكان في العالم الى نحو 9.7 مليارات نسمة بحلول العام 2050، سيزداد الطلب على الغذاء بنسبة تصل الى 60% بحسب تقديرات المنتدى الاقتصادي العالمي. لذا ستتجه الدول المتقدمة بشكل أكبر الى استخدام التكنولوجيا والرقمنة لتنمية الانتاج الزراعي وتغطية الاحتياجات المتنامية للسكان، حيث تتحكم الادارة الذكية للأراضي الزراعية في كميات المياه المستخدمة ومواءمة درجات الحرارة والرطوبة بحسب الاحتياجات المطلوبة ونوعية المحاصيل، بالاضافة الى توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأنظمة التحكم عن بعد وتسخير الذكاء الاصطناعي لقياس المتغيرات مثل حموضة ودرجة حرارة ورطوبة التربة، والحصول على بيانات موثوقة ودقيقة يتم استثمارها في توجيه الزراعة نحو انتاج أكبر ذي جودة عالية وبكلفة أقل، واتخاذ القرارات المُثلى لتحسين نوعية الانتاج.

واشار ابو زكي الى انه في ظل عدم قدرة أساليب الزراعة التقليدية على تلبية الاحتياجات الغذائية الأساسية ومواجهة الظروف والتحديات المناخية، أصبح لزاما الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة للمحافظة على الأراضي الصالحة للزراعة وترشيد استخدام الموارد الطبيعية. فإنتاج الأغذية والزراعة يعتمد على الموارد الطبيعية، وبالتالي فان استدامة الانتاج تتوقف على استدامة الموارد. ومن أهم مظاهر الثورة الصناعية الرابعة في مجال الزراعة الذكية المزارع الروبوتية وتقنيات انترنت الأشياء التي تشمل الزراعة الدقيقة والزراعة الأفقية والعمودية والتقنية ثلاثية الأبعاد، بالاضافة الى استخدام الطائرات المسيّرة بدون طيار التي تعمل على رصد المحاصيل وتقييمها، وتصوير الأراضي الزراعية ورسم الخرائط، وقياس مكونات الهواء، اضافة الى رش المحاصيل بالمبيدات بشكل سريع وآمن، وارسال البيانات بشكل فوري الى برمجيات تقوم بتحليلها وتوجيه المزارعين الى تنفيذ الاجراءات بشكل أفضل.

وشدد على ان المنطقة العربية تعتبر من أكثر المناطق حاجة لتطبيق تقنيات الزراعة الذكية لما تواجهه من أزمات بيئية كبيرة، تتمثل في تغير المناخ والجفاف والتصحر ونقص المياه الصالحة للزراعة، الأمر الذي يؤثر سلبا على توفير الغذاء وتحقيق الأمن الغذائي. وتمثل الكلفة المادية وضعف البنى التحتية للاتصالات والتكنولوجيا من أهم التحديات التي تواجهها البلدان العربية. لذا فان تعزيز العمل العربي المشترك وتبادل الخبرات والتجارب فيما بينها تشكل عاملا رئيسيا لتنمية الزراعة وايجاد حلول مستدامة لمستقبل القطاع الزراعي.

واوضح ان الامارات تعد أول دولة في المنطقة العربية تتجه الى الزراعة الذكية بهدف تلبية الاحتياجات وتحقيق الاستدامة في الانتاج الزراعي، حيث قطعت شوطا كبيرا في تبني الزراعة الذكية مناخيا كجزء من سياسة التنوع الغذائي والاستخدام الأمثل للموارد وبناء القدرة على التكيّف مع الظروف الجوية الصعبة مثل ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة العالية وشح المياه.

وقد قطعت شوطا كبيرا في توفير الغذاء بطرق حديثة ومبتكرة تخطت بها العديد من الدول المتقدمة في هذا المجال، وحرصت على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في مجال الزراعة وانتاج المحاصيل بطريقة تمكنت فيها من تطويع الطبيعة في التغلب على نوعية التربة عبر تطبيق تكنولوجيا الغذاء.

وتمثل امارة أبوظبي نموذجا يحتذى به للمدن الطامحة لتحقيق الاستدامة الزراعية، حيث حققت انجازات مهمة في تنمية القطاع الزراعي، وتحويل الصحراء الى ساحات خضراء ومزارع منتجة. فخلال العقود الماضية تضاعفت مساحة الأراضي الزراعية 33 مرة من 22 ألف دونم الى أكثر من 750 ألف دونم في الفترة نفسها. كما عملت على تجارب زراعية نوعية وتبني تقنيات حديثة ذات كفاءة عالية في الزراعة، مثل تقنيات الزراعة المحمية والزراعة المائية والزراعة في بدائل التربة، واستخدام الأنظمة الذكية والتقنيات الحديثة بالري والتسميد والتحكم بنوعية المياه. وخصصت مؤخرا 30 مليون دولار على شكل حوافز مالية لشركات التقنيات الزراعية التي تتطلع الى تأسيس أعمالها أو تنميتها في الامارة بهدف تعزيز امكانات وابتكارات التقنيات الزراعية المحلية.

قد تكون جائحة فيروس كوفيد-19 المستجد وتداعياتها سلطت الضوء بشكل أكبر على أهمية استخدام التكنولوجيا في القطاع الزراعي، الا أن قضية الأمن الغذائي في العالم تشكل مشكلة كبيرة حتى قبل تفشي الجائحة، وتفرض الحاجة الى ايجاد حلول مبتكرة وغير تقليدية للزراعة، والنظر في رقمنة الصناعات الزراعية بشكل أكبر من أجل تلبية الاحتياجات الغذائية لكل سكان العالم، حيث سيكون هناك تحد كبير لاطعام حوالي 10 مليارات شخص حول العالم بحلول العام 2050.

