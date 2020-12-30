عبير أحمد: لم أتحمس للمشاركة في الأعمال المصرية.. وأحس بالأمان بالكويت

إضاءات

أكدت الفنانة عبير أحمد انها تبحث دائما عن الشيء الجديد من خلال الشخصيات التي تشارك بها وهذا الامر يستهويها خاصة في ظل تطور الدراما في الخليج العربي والتركيز على الاعمال التراثية اكثر، واصبح هذا الاتجاه ملفتا كما يوجد تنوع كبير ولذلك اي دور تحس انها «ما سوته» فإنها توافق عليه وتعمل كاركتر وشخصية يكون لها تدرجاتها، جاء ذلك خلال استضافتها في برنامج ليالي الكويت وهو من تقديم غادة الرزوقي وفهيد العيبان واعداد هنادي الابراهيم وصالح الدويخ واشراف عام سعود الرمح.

كما تطرق ايضا الى البطل الاوحد في العمل الدرامي حيث قالت: اذا كان هناك بطل اوحد للعمل الدرامي فان العمل سيكون مملاً وسؤالي هنا كيف يخلق الكاتب احداث إذا لم يكن هناك ترابط بينه وبين الشخصيات التي تكون موجودة في العمل والان ذهبت موضة ان هناك فناناً واحداً «شايل» العمل حتى وان كان اسمه كبيرا ويجب ان يكون معه فريق عمل من الفنانين يساعدونه.

المنصات

وعما تقدمه المنصات من أعمال قالت: أصبحت هناك مقارنة مع كل المنصات وما تقدمه من اعمال ايجابية ذات تنوع والتركيز على طريقة الاخراج بتلك الاعمال ولذلك نرى بعض المخرجين يتابعون هذه الاعمال هذه من جهة ومن جهة اخرى لايزال عندنا أزمة مؤلفين ولا ادري متى تنتهي هذه الازمة وكذلك الرقابة ومن أجل أن تكتب نصاً «حلواً» يحاكي الواقع ستكون هناك صعوبة خاصة ان البعض يكون حساسا عندما يتم تناول مواضيع معينة وهم أنفسهم يتابعون هذه الاعمال على قنوات اخرى أجنبية ولذلك يجب ان يكون هناك بعد نظر في التفكير وهناك ايضا من لايريد ان يغوص الكاتب في الاعماق والتحفظ على امور موجودة في المجتمع.

وعن ظروف مرضها الذي اصيبت به أخيراً قالت: أصبت بمرض اسمه «الوهن العضلي» وهو نادر ويصيب عدداً معيناً من الناس في العالم والمرض يعتبر شبه شلل ودخلت برنامج علاج طويلاً وكان مقرر لي عملية دقيقة واجريتها وخلال العملية تم اكتشاف ان لدي اوراماً ولذلك اجريت بعدها جلسات اشعاعية حتى فترة قريبة وكنت قوية وتحملت المرض.

وعن اختيار مخرجين معينين للتعاون معهم قالت: لا احب ان اتعامل مع مخرج مزاجي وهناك احد المخرجين المشهورين قررت عدم المشاركة معه في اي عمل يقوم باخراجه لانني اعتبره «مريضاً نفسيا» ويعصب بدون اي سبب.

مجاملة

واما عن مجاملتها من ناحية اجرها المادي قالت: جاملت في مسألة الاجر المادي لظروف معينة مع احد المنتجين لكونه فناناً كبيراً ولكن لن اعيدها مرة اخرى وحصل أخيراً ان تحدث معي احد مديري الانتاج للاتفاق على عمل معين ولكن عند مسألة الاجر «بغى يطلع عيني» وقلت له «سكر التلفون» لانني ما احب اللي يتشطر علي.

وعن ادوار الشر التي تجسدها قالت: احب تلك النوعية من الادوار والتي يكون فيها مجهود، وادوار الشر ابدع فيها مع ان شخصيتي طيبة جدا في الواقع وهذا ما يرانا عليه الجمهور من خلال التواصل معهم في «السوشيال ميديا».

وبسؤالها عن عدم استكمالها المشاركة في اعمال مصرية قالت : لم اتحمس للمشاركة في الاعمال المصرية على الرغم من وجود مشاركة لي ولكن انا مواليد الكويت وحياتي كلها هنا في الكويت ومرتاحة كثيرا وليس عندي استعداد ان ابدأ من الصفر هناك وهذا الامر لم يناسبني لانني احس بالامان في الكويت.

