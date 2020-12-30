رابح صقر: حريص على أن أقدم ألبومي بـ «نمط وشكل موسيقي جديد»

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بعد ترقب وانتظار تزيح شركة «روتانا للصوتيات والمرئيات» الستار عن إنتاجها الغنائي الكبير والضخم ممثلاً في ألبوم المطرب رابح صقر والذي اختار له عنوانا «رابح صقر 1/1/2021 – مرحبا» وتضمن العنوان بذلك موعد صدوره بعد أن تم الاتفاق على الموعد بين رابح صقر وسالم الهندي الرئيس التنفيذي لروتانا للصوتيات والمرئيات

وما إن تم الاعلان عن موعد إطلاق البوم «رابح صقر 1/1/2021 - مرحبا» حتى تصدّر اسم رابح مواقع التواصل ووسائل الإعلام. ومن جانبه، أشار رابح أن ألبومه الجديد «به 24 أغنية تضم العديد من الأفكار الجديدة من ناحية الكلمات والألحان والتوزيع الموسيقي، مؤكدًا حرصه الدائم في كل ألبوم على تقديم نمط وشكل موسيقي جديد يعكس المجهود الكبير الذي بذله لاختيار وتسجيل وتجهيز الألبوم، الذي يتعاون فيه مع الملحنين سهم ومحمد غازي وآخرين، بالإضافة لمجموعة من الألحان التي صاغها رابح لنفسه.

وكشف رابح أن أغنية «مرحبا» التي وردت في عنوان ألبومه الجديد هي من كلمات الشاعر واحد، ومن ألحان سهم، وتوزيع مدحت خميس ويتعاون رابح في ألبومه الجديد على صعيد الكلمات مع المستشار تركي آل الشيخ في خمس أغاني مميزة ذات كلمات معبّرة وقويّة مليئة بالأحاسيس، مشيراً أنه كان قد كشف أخيراً عن أغنية جديدة من الألبوم حملت اسم «لبيه والله يا الرياض» التي كتبها المستشار تركي آل الشيخ ولحنّها رابح لنفسه.

أيضا يتعاون رابح في جديده مع مجموعة مميّزة من الشعراء منهم: واحد وقوس وعبدالله بو راس، وغيرهم الكثير من أهم الشعراء، بالإضافة لتعاونه مع شعراء شباب في أول ظهور لهم مشدّدا إلى أنه يهمه في اختياراته التعاون مع النصّ وليس الاسم، فالمهم عنده أن يكون النصّ جديداً ومميّزاً.

ومن مفاجآت الألبوم، أنه عدا عما يتضمنه من أعمال خليجية، سيغني فيه رابح صقر ولأول مرة باللهجة المصرية أغنيتين كلاما ولحنا وتوزيعا إهداء منه للجمهور المصري الذي احتضنه فنيا طوال سنوات تسجيله أغانيه في مصر وحفلاته هناك خلال مشواره المستمر بالعطاءات والنجاحات.

كذلك في الألبوم الجديد، يتعاون رابح صقر مع الموزع الموسيقي مدحت خميس، الذي يتولى مهمة توزيع جميع أغاني الألبوم، حيث يؤكد رابح صقر أن مدحت يملك موهبة جميلة، وأفكاراً جديدة مليئة بالتنوّع، بالإضافة إلى التفاهم الكبير بينهما.

