5 ملايين دولار إيرادات فيلم soul بشباك تذاكر الصين

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حقق فيلم الأنيميشن soul إيرادات في شباك التذاكر الصيني وصلت لـ5 ملايين و500 ألف دولار أميركي، وهو الفيلم الذي يعرض على منصة ديزني بلس Disney+ في ظل جائحة كورونا، حيث طرحت ديزني فيلم الرسوم المتحركة Soul إلكترونيا، مع قرار عدم طرح الفيلم بدور العرض السينمائية الأميركية بسبب بدء الموجة الثانية من الفيروس. وديزني غامرت من قبل وطرحت فيلم mulan على ديزني بلس Disney+، وبدور العرض الصينية فقط، لكن الفيلم لم يحقق الإيرادات المنتظره منه، حيث حقق اجمالي إيرادات 66,800 مليون دولار. وينتمي Soul لنوعية أفلام الأنيميشن، وهو بطولة أصوات تينا فاى، جيمى فوكس، جون راتزينبرجر، ديفد ديجز، فيليسيا رشاد، أحمد خليل طومسون. وتدور أحداث الفيلم حول مدرس موسيقى لطلاب المرحلة الإعدادية يدعى «جو»، الذى يحلم بـ لعب موسيقى الجاز على خشبة المسرح، منذ فترة طويلة، ولكن مع مرور الوقت يفقد جو حبه وشغفه بالموسيقى، ومن ثم تعرض لـ حادث الذى أدى إلى خروج روحه من جسده، ويجب عليه أن يجد طريقة للعودة مرة أخرى، وذلك بمساعدة روح طفولية.