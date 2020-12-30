عادات غذائية تضمن الحفاظ على صحة الكبد

مرأة

الكبد هو أكبر أعضاء الجسم الداخلية المسؤولة عن تنقية الجسم من السموم، ولذلك يجب دوماً الحفاظ على صحة الكبد حتى يتمكن من أداء عمله بكفاءة. ولضمان الحفاظ على صحة الكبد اليك هذه النصائح الغذائية البسيطة.

1 شرب كوب أو كوبين من الشاي الأخضر يومياً. مضادات الاكسدة الموجودة في الشاي الأخضر تعمل على تطهير الكبد وتحسين أدائه.

2 شرب كوب كبير من الماء الدافئ المضاف اليه بضع قطرات من عصير الليمون الطازج. تناول هذا المشروب يومياً في الصباح يعمل على طرد السموم من الكبد، كما يحسن من أداء الجهاز الهضمي.

3 تناول وجبة خفيفة من الفواكه بدلاً من شرب العصائر المحلاة بسكر الفركتوز والتي تزيد من خطر الاصابة بالكبد الدهني. ويعتبر التوت، الفراولة، والفواكه الحمضية من أفضل الفواكه لصحة الكبد وذلك لاحتواء هذه الفواكه على كميات كبيرة من مضادات الاكسدة.

4 اضافة مسحوق الكركم الى وصفاتك قدر المستطاع. الكركم يعمل على شفاء التهابات الكبد ووقايته من أي عدوى.

5 تناول الخضراوات المطهوة على الطريقة الصينية stirfried والتي تطهى فيها الخضراوات على حرارة عالية وبسرعة كبيرة باستخدام الزيوت النباتية وصوص الصويا. هذه الطريقة من الطهو تساعد على تنقية الخضراوات من السميات التي تتراكم فيها نتيجة استخدام المبيدات الحشرية.

6 تضمين بعض الأطعمة المرة في نظامك الغذائي مثل الهندباء، القرع المر، والحلبة. هذه الأطعمة تحفز انتاج العصارة الصفراوية وتساعد الكبد على أداء وظيفته على نحو أفضل.

7 زيادة الثوم والسمسم في وجباتك. يحتوي الثوم والسمسم على أحد الأحماض الأمينية تسمى ميثيونين وتعمل هذه المادة على مساعدة الكبد للعمل بشكل أكثر كفاءة وحمايته من التلف.

