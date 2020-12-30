سموم تقتل خلايا المخ

مرأة

هناك العديد من الممارسات والعادات اليومية الضارة التي يزاولها الانسان يوميا وتشكل خطرا جثيما على خلايا المخ ما تتسبب في قتلها وتلفها وتزيد من الركود العقلي والذهني لعقل الانسان. من العوامل الضارة أيضا التي تسببها هذه السموم والعادات اليومية الضارة هو أنها تقوم بتلف خلايا الدماغ وتجعلها غير قادرة على التجديد أو الانقسام. من أهم هذه الخلايا الموجودة داخل الدماغ هي التي تسمى بـ hippocampus فهذه الخلايا العصبية وظيفتها أن تقوم بتجديد خلايا وأنسجة المخ دائما وهي المسؤولة عن قدرة التركيز والفهم والاستيعاب. عندما تصاب هذه الخلايا العصبية بالتلف نتيجة السموم والممارسات اليومية الضارة التي يمارسها الانسان فقد يتم قتلها وتتوقف عن انتاج خلايا دماغية جديدة. تعرفي على هذه العادات والعوامل اليومية الضارة و تجنبيها من خلال هذا النصائح:

1 - عدم تناول وجبة الافطار وتناول السكريات

هل تعلمين أن اهمال الانسان في تناول وجبة الافطار بصفة يومية يسبب تلف لخلايا الدماغ وأنسجة المخ؟ ذلك يحدث بسبب انخفاض مستويات السكر في الدم وبالتالي يتم انخفاض تزويد الأعضاء الحيوية بالموارد الغذائية الضرورية للجسم والعقل. لذلك، احرصي عزيزتي على تناول وجبة الافطار لك ولأسرتك. كما لابد من عدم الافراط في تناول السكريات لأن ارتفاع نسبة السكر في الدم قد يؤثر تأثيرا سلبيا على نمو خلايا المخ وعلى الوظائف الطبيعية للدماغ، كما أن الافراط في السكر يساهم في صعوبة الادراك والتركيز. كذلك تناول الوجبات السريعة والمصنعة فهي غنية بنسبة كبيرة من الكوليسترول الضار الذي يسبب تراكم الدهون وزيادة في الوزن وبالتالي يتأثر المخ والعقل بعدم القدرة على الانتباه والاستيعاب.

2 - تلوث الهواء

من العوامل والسموم التي يتعرض لها الانسان أيضا ويسبب تلف لخلايا المخ هو الهواء الملوث الذي نستنشقه طوال اليوم من عوادم السيارات والتدخين والبنزين المحترق. هذا بأكمله يسبب استهلاك لنسبة الأكسجين في الهواء ويقوم بتقليل دعم الدماغ للأكسجين ما يساهم في تقليل كفاءة وتغذية خلايا المخ. يخفض أيضا من عمل الدماغ للوظائف الطبيعية التي من أهمها ضعف وظيفة الادراك لدى الانسان والحد من قدرته العقلية والذهنية.

3 - قلة النوم

من أبرز السموم والعادات اليومية الضارة التي يمارسها الانسان دائما دون أن يعرف مدى خطورتها على خلايا وأنسجة المخ هي عادة قلة النوم السيئة والاصابة بحالات الأرق والسهر طوال الليل. هذه العادة تتسبب في قتل خلايا المخ بشكل سريع مع اصابة مناطق عديدة من الدماغ بالضمور وموت الخلايا العصبية. بينما النوم الكافي والجيد يعزز من تطوير خلايا المخ وتجديدها بشكل سليم ويمنح الدماغ الاحساس بالطاقة والحيوية والنشاط. هذا بالاضافة الى تنظيم مستويات الذاكرة وتخزين المعلومات والحد من الاصابة بمرض الخرف أو الزهايمر. كما يوجد عادة أخرى سيئة متعلقة بالنوم وهي تغطية الرأس أثناء النوم فهذه من العادات الخطيرة التي يعتاد الانسان على ممارستها وذلك لأنها تعمل على زيادة نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون وتقلل من نسبة الأكسجين وبالتالي يتأثر نمو خلايا المخ.

4 - التدخين

بالتأكيد أن آثار التدخين تضر جميع أنحاء الجسم ولكن الضرر يبدأ من خلايا الدماغ والمخ المسؤولة عن تحريك باقي أعضاء الجسم. ممارسة عادة التدخين تسبب انكماش لخلايا الدماغ وبالتالي تقوم بقتل الخلايا العصبية وتلف أنسجة المخ. الخطر الأكبر هو أن التدخين يتسارع في اصابة الانسان بالسكتات والجلطات الدماغية هذا بفضل السموم والمواد الضارة التي يحتويها التدخين والتي من أهمها مادة النيكوتين التي تقوم بنقص خلايا الدماغ بنسبة تصل الى 50%. كما أنها تقوم بتحريض الجهاز المناعي لاستجابة كريات الدم البيضاء وتدفعها لمهاجمة خلايا الدماغ السليمة. لذلك، لابد من الابتعاد تماما عن ممارسة هذه العادة السيئة.

