الإغلاق بعد تفشي «كورونا» بلا معنى

عربيات ودوليات

واشنطن - الوكالات: بدأت العديد من الدول بالعودة الى سياسية الاغلاق والحظر، على وقع الأنباء عن سلالة جديدة لفيروس كورونا المستجد اسرع انتشارا من سابقتها. ولكن البيانات تروي قصة مختلفة اذ ان قيود السفر استطاعت المساهمة في بداية الجائحة بالحد من الانتشار ولكن فعاليتها اصبحت اقل بكثير خلال الأشهر الماضية، وفق تقرير نشرته مجلة «نيتشر» العلمية.

واعتمادا على نماذج اغلاقات الدول ونمط انتشار فيروس «كورونا» بها فان هذا الأمر قد يكون حلا ناجحا في بداية الجائحة ولكن بمجرد انتشارها في عدة دول، فانه هذه الجهود لن تكون ذات قيمة. وكانت منظمة الصحة العالمية قد اوصت في بداية الجائحة جميع الدول بالاستمرار في فتح الحدود، وعدم فرض تدابير الاغلاق ولكن كل دولة كانت تفرض سياسة خاصة بها في هذا الأمر. وبمراجعة 29 دراسة تتحدث عن الاغلاقات وقيود السفر في ظل «كورونا» فانها نظريا كانت مفيدة، وحتى عمليا كانت مفيدة على المدى القصير، ولكن مع طول فترة الجائحة، فانها لم تصمد في تحقيق الأهداف المرجوة منها. وبحسب المراجعة التي اجرتها الباحثان، كارين جريبيان، خبيرة متخصصة بالاقتصاد الصحي في جامعة هونغ كونغ، وكيلي لي، متخصصة في الصحة العامة في جامعة سايمون فريزر في كندا، فان تدابير الاغلاق في هذه المرحلة لن تكون فعالة والقيود على السفر لاتستحق التكاليف الاجتماعية والاقتصادية التي تتسبب بها هذه الاجراءات. وأشارتا الى ان دراسة واحدة تحدثت عن تأثير الحظر الذي فرض على مدينة ووهان الصينية، بأنه منع نحو 80% من الاصابات المتوقعة خارج الصين في الأسابيع الأولى، كانت مسؤولة عن المبالغة في تقدير فوائد الاغلاق والتي لم يتم النظر فيها الى عوامل مختلفة مثل اجراء الاختبارات والتتبع للمصابين والمخالطين لهم. وتفيد بعض الدراسات التي تمت مراجعتها بأن قيود السفر لم يكن لها اي مبرر في وقت لاحق من انتشار الفيروس الا في المناطق التي لم يكن قد وصلها الفيروس اصلا، او في المناطق التي اصبحت بؤرة للوباء.

