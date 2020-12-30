«الصحة العالمية»: الجائحة القادمة ستكون «أسوأ»

عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: حذرت منظمة الصحة العالمية من انه رغم شدة جائحة «كورونا» التي اوقعت اكثر من 1,7 مليون وفاة وعشرات ملايين الاصابات في غضون عام، يتعيّن بإلحاح الاستعداد «للأسوأ». وصرح مدير برنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايكل راين في المؤتمر الصحافي الأخير لهذا العام للمنظمة التي تقف في الخط الأمامي في مكافحة اسوأ جائحة شهدها العالم منذ مئة عام، «انه جرس انذار».

وحذر راين الذي واجه ميدانيا في حياته المهنية اخطر الأمراض «هذه الجائحة شديدة الحدية. وقد تفشت سريعا في مختلف انحاء العالم وقد بلغت كل اصقاع الكوكب، لكنها ليست بالضرورة الأسوأ». وأكد بأن الفيروس «يتفشى بسهولة كبيرة ويفتك بالبشر» لكنه شدد على ان «معدل وفياته منخفض نسبيا مقارنة بأمراض جديدة اخرى» وأكد ضرورة «الاستعداد في المستقبل لما قد يكون اسوأ».

من جانبه وافق بروس ايلوارد مستشار منظمة الصحة رأي زميله الذي اعتبر انه رغم الانجازات التي تحقّقت على صعيد مكافحة «كوفيد-19» بما في ذلك انتاج لقاحات فاعلة في وقت قياسي، لا يزال العالم بعيدا من الجاهزية لمكافحة جائحات مستقبلية. وقال ايلوارد في المؤتمر «نحن في الموجة الثانية والثالثة من هذا الفيروس ولانزال غير جاهزين وغير قادرين على ادارتها» وأكد انه «رغم اننا اكثر جاهزية لسنا جاهزين تماما (للجائحة) الحالية ونحن اقل جاهزية لتلك المقبلة».

من جهته فضّل المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس ادهانوم غيبرييسوس رؤية الجانب الايجابي من الأمور. وصرح تيدروس «على صعيد الادراك اعتقد اننا جاهزون»، مشددا على ان الوقت قد حان «لأخذ الأمور بجدية كبيرة» مضيفا ان الأمور تتطلّب «طموحا اكبر».

وفي شأن ذي صلة رأت مسؤولة ادارة الوباء في منظمة الصحة العالمية، ماريا فان كيركوف، ان تحور الفيروس التاجي سيستمر في المستقبل.وكشفت خبيرة الأوبئة في منظمة الصحة العالمية ان المنظمة الدولية لديها مجموعاتها من المتخصصين الذين يدرسون انواعا جديدة من فيروس كورونا، مضيفة اشارتها الى انه «سيتم استلام نتائج عملهم في الأيام والأسابيع المقبلة».

في غضون ذلك سجلت بريطانيا اعلى حصيلة اصابات يومية منذ بدء الوباء، فيما تشدد دول اخرى مثل الصين اجراءاتها لتفادي تفشي الفيروس. وأعلنت السلطات الصحية في بريطانيا، تسجيل 41 الفا و385 اصابة بـ«كورونا» خلال 24 ساعة وذكرت السلطات في بيان ان حصيلة وفيات الفيروس خلال اليوم الأخير بلغت 357 شخصا، ورفعت اجمالي الوفيات الى 79 الفا و339. وأوضحت ان اجمالي الاصابات ارتفعت الى مليونين و329 الفا و730 شخصا، بعد تسجيل 41 الفا و385 اصابة بـ«كورونا» خلال الساعات الـ24 الماضية.

وفي الصين، شدّدت السلطات التدابير الصحية لتجنب اي تسارع في وتيرة تفشي فيروس كورونا على اراضيها عبر تعزيز فحوص كشف الاصابة بـ«كوفيد-19» وقياس الحرارة والتفتيش في المطارات.

