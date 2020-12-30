إسرائيل: سنكون أول من «ينتصر» على الوباء

عربيات ودوليات

القدس المحتلة - الوكالات: اعلن وزير الصحة يولي ادلشتاين، امس ان عدد الاسرائيليين الذين حصلوا على اللقاح المضاد لفيروس «كورونا» اعلى من عدد المصابين بالفيروس منذ بداية تفشي الوباء. وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء الاسرائيلي في تغريدة عبر «تويتر» ان ما يقرب من نصف مليون اسرائيلي حصلوا بالفعل على اللقاح. وكتب اوفير غندلمان «ما يقارب نصف مليون اسرائيلي قد تلقوا حتى اللحظة اللقاح ضد «كورونا

امس (الاثنين) تم تطعيم 115 الف اسرائيلي والحبل على الجرار! اذا استمررنا في هذه الوتيرة الكبيرة من التطعيم، سنكون الدولة الأولى في العالم التي ستنتصر كليا على الجائحة».

وتعمل وزارة الصحة على زيادة واردات جرعات اللقاحات المختلفة وذلك لضمان استمرار حملة التطعيم الشاملة في البلاد، وفقا لوزير الصحة.

ووأضاف الوزير بأنه من المتوقع ان تتلقى اسرائيل ابالغ عدد سكانها 9 ملايين نسمة، ملايين الجرعات الاضافية من اللقاحات في الأشهر المقبلة. وقال مسؤول صحي كبير لصحيفة «جيروزاليم بوست» ان هناك بالفعل حوالي 3.2 ملايين جرعة من لقاح فايزر في اسرائيل، وهي تكفي لتطعيم 1.6 مليون شخص فيما يتوقع وصول 600 الف جرعة خلال ايام. وبدأت اسرائيل حملة التطعيم بالصفوف الأمامية العاملة في القطاع الطبي، والأشخاص الذين تجاوزا الستين عاما، اضافة الى الأشخاص الذين يعانون من امراض مزمنة. كان رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو وهو من ضمن الأوائل الذين حصلوا على اللقاح قال ان حكومته تخطط لتطعيم 150 الف شخص في اليوم الواحد.

