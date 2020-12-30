مصر تقر: الأرقام الرسمية «لا تعكس الحقيقة»

عربيات ودوليات

كشفت وزيرة الصحة المصرية، د. هالة زايد، ان اعداد اصابات «كورونا» الرسمية في مصر لا تعكس الحقيقة على الأرض بنسبة 100% فيما ذكرت مصادر طبية ان العدد الحقيقي للاصابات يعادل 20 ضعفا للرقم المعلن رسميا.

وقالت زايد في تصريحات لقناة «العربية» انه من المتوقع ان يسجل شهر ديسمبر زيادة في عدد الاصابات والوفيات». وأشارت الى، أن «الأعداد المعلنة رسميا لا تعكس الحقيقة على الأرض، وهذا ما يحدث بالعالم اجمع، وأن ما يعلن رسميا هي الأعداد التي تم تسجيلها فقط بمعامل وزارة الصحة» ولفتت الوزيرة المصرية، الى ان هناك حالات كثيرة لا تعلم انها مصابة بالفيروس كما ان هناك حالات اخرى تصاب بالفيروس وتتلقى علاج منزلي، ولا تقوم بتسجيل الحالة». ونوهت زايد الى خطة للحكومة المصرية لتوزيع لقاح «كورونا» بعد انتهاء اختباره الأسبوع المقبل، لافتة الى وجود موقع الكتروني تم تدشينه للتسجيل لمن يرغب في تلقي اللقاح الصيني.

وشددت الوزيرة المصرية على ان مصر لم تتعرض الى صدمة «كورونا» التي تعرض لها العالم ولم ينهر النظام الصحي في مصر حتى الآن.

وكان رئيس الوزراء المصري د. مصطفى مدبولي، اكد خلال اجتماع اللجنة العليا لادارة ازمة فيروس كورونا ان الأيام الماضية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في اعداد المصابين.

على صعيد متصل اكدت استاذة الأمراض الصدرية في كلية طب «قصر العيني» بمصر، مايسة شرف الدين، ان عدد الاصابات الحقيقية بفيروس كورونا في البلاد يبلغ حوالي 20 ضعف الأرقام التي اعلنت عنها وزارة الصحة.

وأشارت مايسة شرف الدين الى انهم لاحظوا اعراضا جديدة للاصابة بفيروس «كورونا» خلال الموجة الثانية من انتشاره، مثل الاسهال وآلام المعدة. ولفتت الى ان الانسان يمكنه معرفة ما اذا كان مصابا بهذا الفيروس ام لا من خلال باقي الأعراض، مثل ارتفاع درجة الحرارة وغيرها، اضافة الى دليل مهم، وهو اذا ما كان الانسان قد خالط شخصا مصابا بالفيروس. وأوضحت استاذة الأمراض الصدرية لقناة «dmc» المصرية ان لفيروس كورونا عارضا آخر، وهو الطفح الجلدي حيث يكون مصحوبا بارتفاع كبير في درجة الحرارة وبصداع، وشرط ان يكون هذا الطفح غير مفهوم السبب، ومرافقا لانحطاط في الجسم.

وأشارت الى ان الاصابة بالفيروس عند الأطفال، قد تظهر عن طريق الاسهال، ويجب على اطباء الأطفال ان يتأكدوا ان كان الطفل مصابا بهذا الفيروس ام لا، ويجب التعامل مع الأمر على انه اصابة بفيروس كورونا حتى يثبت العكس. وفي سياق الحديث عن فيروس كورونا وأعراضه، قالت مايسة شرف الدين ان «فقدان حاستي الشم والتذوق في بعض الأحيان، يكون مرتبطا بآلام في العضلات، او ارتفاع درجات الحرارة»، محذرة من ان «فترة الشتاء ليست موسما للنزلات المعوية مثل فصل الصيف، وبالتالي احتمال الاصابة بفيروس كورونا وارد عند الاصابة بنزلة معوية».

