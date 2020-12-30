بايدن: ترامب «جوّف» السياسة والأمن في أميركا!

عربيات ودوليات

واشنطن- الوكالات: تعهد الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن باعادة بناء السياسة الخارجية للولايات المتحدة مؤكدا أن هذه الأولوية من أكثر التحديات التي ستواجهها إدارته من أجل استعادة ثقة العالم. وفي كلمة له بمدينة ويلمنغتون شرقي الولايات المتحدة بعد لقائه فريق الخبراء في ملفي السياسة الخارجية والأمن القومي اشتكى بايدن مجددا من عدم حصول فريقه الانتقالي على كل المعلومات التي يحتاجها من إدارة سلفه المنتهية ولايته دونالد ترامب. وقال بايدن «نحن لا نحصل على كل المعلومات التي نحتاجها من الإدارة الحالية بما في ذلك البنتاغون». وأشار في الوقت نفسه إلى أن العديد من وكالات الأمن القومي في البلاد أصابها ضرر كبير خلال حكم إدارة ترامب وباتت «جوفاء» ولفت إلى ضرورة تحديث منظومة الدفاع لمواجهة التحديات. وقال «سنعيد بناء سياستنا الخارجية وهذا من أصعب التحديات التي ستواجهها الإدارة المقبلة» ورأى أن الولايات المتحدة لا يمكنها حل المشاكل لوحدها خصوصا في ما يتعلق بالتغيرات المناخية.

وتطرق الرئيس الأميركي المنتخب إلى الهجمات السيبرانية الأخيرة التي تعرضت لها مؤسسات كبرى في البلاد اخيرا، وقال «يجب أن نعمل على أساس الحزبين لحماية الشعب الأميركي من الهجمات السيبرانية الخبيثة». وأكد دعم إدارته لحقوق الإنسان، واستدرك «نحن بحاجة لاستعادة ثقة العالم الذي وجد طريقا للعمل دوننا»، وأشار إلى أن فريقه يعمل في ظروف صعبة في ظل جائحة «كورونا». وقال «لقد لحقت أضرار جسيمة بالعديد من الأجهزة التي تعتبر بالغة الأهمية لأمننا». وأضاف «العديد منها فُرّغ من حيث الموظفين والقدرات والمعنويات ولقد ضمرت عمليات السياسة أو هُمشت».

في المقابل قال وزير الدفاع الأميركي بالإنابة كريستوفر ميلر إن «البنتاغون» أجرت 164 مقابلة مع أكثر من 400 مسؤول، وقدمت أكثر من 5 آلاف صفحة من الوثائق، وهو رقم أكبر بكثير مما طلبه فريق بايدن الانتقالي في بادئ الأمر. وأضاف ميلر في بيان صادر عن «البنتاغون» أن جهود وزارة الدفاع الحالية تجاوزت جهود إدارات سابقة، مع تبقي أكثر من 3 أسابيع وأن العمل جار لجدولة اجتماعات إضافية للفترة المتبقية وأكد أن المسؤولين في وزارة الدفاع يعملون بأقصى قدر من الاحتراف، لدعم الأنشطة الانتقالية في جدول زمني مضغوط.

كما ردت متحدثة باسم «البنتاغون» على اتهامات الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن للإدارة السياسية في «البنتاغون» بعرقلة العملية الانتقالية وبأن فريقه لا يحصل على ما يحتاجه. وقالت في تغريدة على تويتر إن هناك 3 اجتماعات انتقالية مقررة مع فريق بايدن هذا الأسبوع حول جائحة «كورونا» والأمن السيبراني.

الى ذلك حض الرئيس الأميركي دونالد ترامب مؤيديه على التجمع في واشنطن في السادس من يناير، في محاولة أخيرة للضغط على الكونغرس من أجل عدم المصادقة على فوز جو بايدن في الانتخابات. ومن المتوقع أن ينزل آلاف المؤيدين لترامب ينتمون لمجموعات مختلفة من كل أنحاء البلاد إلى شوارع العاصمة الأميركية تأييدا لتصريحات عير مدعومة بأدلة لترامب عن تزوير انتخابي واسع النطاق تسبب بحسب رأيه بهزيمته في انتخابات الثالث من نوفمبر.

وحض ترامب في تغريدتين في نهاية الأسبوع الماضي أنصاره على المشاركة في التجمع، واصفا الانتخابات بأنها «أكبر عملية احتيال في تاريخ أمتنا».وكتب «أراكم في واشنطن في السادس من يناير. لا تفوتوا ذلك». وتثير الدعوة للتجمع مخاوف من أعمال عنف جديدة بعد التظاهرة السابقة المؤيدة لترامب وشاركت فيها مجموعة «براود بويز» في 12 ديسمبر، عندما تعرض خلالها العديد من الأشخاص للطعن، وأوقف فيها عشرات الأشخاص.

