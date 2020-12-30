ليس الأسوأ في التاريخ.. هل سمعت بـ 536؟

عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: جعلت كثرة الأحداث السيئة في العام 2020 الكثيرين يطلقون عليه اسوأ عام في التاريخ، وهو بالتأكيد عام سيء. سيذكر بشكل اساسي على انه عام فيروس «كورونا»، عام الحجر المنزلي والتدهور الاقتصادي الأسوأ منذ الركود الكبير في 1929. وشهد العام 2020 احداث سيئة مأساوية مثل حرائق استراليا التي قضت على اكثر من 186 الف كيلومترا مربعا من الغابات (ما يعادل مساحة دولة بحجم سورية)، وانفجار بيروت كأقوى انفجار غير نووي. لكن رغم هذه المصائب، هل هو فعلا اسوأ عام في التاريخ؟

وفي حديث للمجلة العلمية «أنتيكويتي» «Antiquity» (ما قبل التاريخ)، اعتبر الباحث في علم التاريخ مايكل ماكورميك المختص بالعصور الوسطى في جامعة «هارفارد» الأميركية ان العام 536 هو «أحد اسوأ الفترات، ان لم يكن الأسوأ». ففي ذلك العام غطى ضباب مظلم كلا من اوروبا والشرق الأوسط وأجزاء واسعة من شرق آسيا لمدة 18 شهرا ليلا ونهارا. وقد كتب المؤرخ البيزنطي بروكوبيوس عن هذه الفترة «الشمس تعطي نورا من دون بريق، مثل القمر، طيلة العام» اما ميخائيل السرياني وهو احد اهم بطاركة الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في العصور الوسطى فقد وصف هذه الفترة قائلا «الشمس اصبحت داكنة ولا تشرق سوى 4 ساعات في اليوم، وحتى نورها كان اشبه بالظلال. وقد ظن الجميع ان الشمس لن تسترجع نورها السابق».

وادى هذا الضباب لانخفاض معدل حرارة الأرض بين 1.5 درجة الى 2.5 درجة، وهي الفترة الأكثر بردا للأرض منذ 2300 عام. ومع الظلمة تأتي المجاعة، اذ فقدت النباتات عنصرا اساسيا لنموها. وقد تساقطت الثلوج في الصين بفصل الصيف وقضى على المحاصيل، فحلت مجاعة قوية قضت على نسبة كبيرة من السكان بحسب تقديرات المؤرخين، وقد ذكرت السجلات الايرلندية في تلك الفترة انقطاع مخازين الخبز والقمح. ولاحقا تمكن العلماء من فك اسرار هذا الضباب الغامض. فقد استطاعوا رصد ثوران بركان قوي في بدايات ذلك العام في ايسلندا تسبب بهذا الظلام. علما انه في 540 و547 ثار بركانان آخران تسببا بظلمات مماثلة ولذلك يستخدم المؤرخون مصطلح «العصور المظلمة» لوصف تلك الفترة. وأدى غياب الشمس وما نتج عنه من برد ومجاعات الى تدهور صحة البشر آنذاك، ما تسبب بدوره بظهور موجات من وباء الطاعون في العام 541 سميت لاحقا «طاعون جستنيان»، وأدت لوفاة بين 25 و100 مليون شخص على مدى قرنين. يذكر ان هذه المرحلة خلفت تدهورا اقتصاديا حادا لم يتم التعافي منها بشكل كامل لغاية العام 640.

