50 صحافياً قُتلوا في 2020 غالبيتهم أُعدموا بطرق وحشية

عربيات ودوليات

باريس- الوكالات: سجلت في العام 2020 انتهاكات كبيرة في حق الإعلام مع قتل 50 صحافيا غالبيتهم في دول لا تشهد نزاعات فيما يقبع نحو 400 آخرين في السجون على ما أكدت منظمة مراسلون بلا حدود في تقريرها السنوي. وبقي هذا العدد مستقرا مقارنة بـ53 صحافيا قتلوا في 2019، رغم انخفاض أعداد التقارير الصحافية بسبب أزمة وباء «كوفيد-19» على ما أوضحت المنظمة المدافعة عن الصحافة، مضيفة أن الحصيلة تشمل الفترة بين الأول من يناير و15 ديسمبر. وأشارت المنظمة إلى «انخفاض عدد الصحافيين الذين قتلوا في حروب» مع ازدياد متواصل لاغتيال صحافيين في بلدان يعم فيها السلام وهو منحى كان بدأ في 2016.

وتراجعت نسبة الصحافيين الذين قضوا في مناطق نزاعات من 58% في العام 2016 إلى 32 بالمئة هذا العام في بلدان تشهد حروبا مثل سورية واليمن أو في «مناطق تشهد نزاعات منخفضة أو متوسطة الحدة» على غرار أفغانستان أو العراق.

في 2020 قتل نحو 70% من الصحافيين أي 34 صحافيا، في بلدان لا تشهد نزاعات.

وكانت المكسيك الدولة التي قتل فيها أكبر عدد من الصحافيين (8) تليها أفغانستان (5) والهند (4) وباكستان (4) والفلبين (3) وهندوراس (3). ومن بين إجمالي عدد الصحافيين الذين قتلوا في 2020، استهدف 84% عمدا، مقارنة بـ63% في 2019.

