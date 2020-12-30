«كورونا» فاقم الكارثة.. 40 % من العراقيين تحت خط الفقر

عربيات ودوليات

اهتمت الصحف العراقية الصادرة الثلاثاء بتأكيد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عدم السماح للسلاح المنفلت بالتحرك خلال اجراء الانتخابات وتزايد نسبة الفقر ومشكلة الكهرباء في بغداد وعدد من المحافظات.

وقالت صحيفة «الصباح» ان رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، جدد التأكيد على عدم السماح للسلاح المنفلت بالتحرك خلال اجراء الانتخابات، بينما دعا القوى السياسية والبرلمان الى حسم موضوع المحكمة الاتحادية. وذكر الكاظمي، خلال رئاسته، اجتماعا موسعا، ضم عدداً من الوزراء ورؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الأمنية ومفوضية الانتخابات، لتفعيل آليات دعم مفوضية الانتخابات والعملية الانتخابية ان «المهمة المركزية لحكومتنا هي اجراء انتخابات مبكرة، باعتبارها حكومة استثنائية بكل المقاييس فهي نتاج لحراك شعبي من جهة ومطلب للمرجعية والقوى السياسية التي تنشد التغيير من جهة اخرى». واضاف ان «الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 جعلت من الفترة الانتقالية فترة مستديمة، وهذا يعد من اكبر الأسباب التي جعلت الآليات عقيمة»، مشيرا الى «اننا الآن على مفترق طرق، بعد ان تحققت ثلاثة اهداف اساسية في هذه الفترة الانتقالية التي نقودها الآن، اولاها رئيس وزراء مستقل لا ينتمي الى اي من الكتل السياسية، ومفوضية انتخابات مستقلة، وقانون انتخابات منصف يفوز فيه من يحصل على اعلى الاصوات». ودعا الكاظمي القوى السياسية والبرلمان الى «حسم موضوع المحكمة الاتحادية، لكي نستكمل متطلبات العملية الانتخابية بالكامل».

خط الفقر

وعن تزايد نسبة الفقر نقلت صحيفة «الزوراء» التي تصدر عن نقابة الصحافيين عن عضو لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية، فاضل الفتلاوي، تأكيده ان حوالي 40% من العراقيين يعيشون تحت خط الفقر مشيرا الى ان لجنته تعتزم وضع خطط وآليات في موازنة 2021 للحد من نسبة الفقر. وقال الفتلاوي ان «نسبة الفقر في العراق وصلت الى40% من مجموع سكان البلاد» مبينا ان «الفقر ينهش العراقيين بسبب الاوضاع المالية والاقتصادية التي يمر بها العراق»

وأضاف ان «لجنة العمل تعتزم وضع خطط وآليات في موازنة 2021 من شأنها الحد ولو بنسبة معينة من حالات الفقر المتزايدة».

الصحيفة نقلت ايضا عن المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي قوله ان «نسبة الفقر في البلاد وصلت الى 32%» مبينا ان «ارتفاعها جاء مع بدء جائحة فيروس كورونا». واضاف ان «نسبة الفقر كانت قبل جائحة فيروس «كورونا» قد وصلت الى 20%، لكن ومع الاجراءات التي اتخذت وحظر التجوال، ارتفعت» مشيرا الى ان «هذه النسبة مبنية على فقر الدخل، وليس على الأبعاد الأخرى مثل السكن والتعليم والصحة، ولو اعتمدنا هذه الأبعاد، لوجدنا النسبة تعود الى الـ20%».

كهرباء تركية

من جهتها اهتمت صحيفة «الزمان» ايضاً بمشكلة الكهرباء وقالت ان تركيا بدأت الاثنين الماضي تصدير الكهرباء الى العراق، عبر خط سيلوبي زاخو لمدة 11 شهرا. وفي وقت سابق، قالت الحكومة العراقية ان العاصمة بغداد ومناطق اخرى من البلاد تواجه خطر حدوث انقطاعات ملموسة في الكهرباء، نتيجة تقليص واردات الغاز من ايران بقرار من طهران.

