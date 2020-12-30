الربيعي: صدام لم ينطق الشهادتين «تلقائياً»

عربيات ودوليات

كشف مستشار الأمن القومي الأسبق في العراق الدكتور موفق الربيعي الكثير من الأسرار التي رافقت تنفيذ حكم الاعدام بحق رئيس النظام العراقي الأسبق صدام حسين.

وكان الربيعي كلف رسميا بالاشراف على اعدام صدام في 30/12/2006.

وأكد الربيعي في حوار خاص مع «النهار» بمناسبة مرور 14 عاما على اعدام الطاغية المقبور، ان صدام لم ينطق الشهادتين من تلقاء نفسه عند وضع حبل المشنقة في رقبته ولم يبد اي ندم، مشيرا الى فشل المحاولة الأولى وفي المحاولة الثانية «القاضية» نطق الشهادتين امام الكاميرا.

وأوضح ان عملية الاعدام موثقة بصورة كاملة تلفزيونيا وأن صدام اكتشف الأمر وحاول الظهور بمظهر المتماسك وغير الآبه.

وكشف مستشار الأمن القومي الأسبق انه تبادل الشتائم مع صدام عندما التقاه بعد اعتقاله في حفرة الجرذان، وقال له: «الدمار الذي سببته للعراق والعراقيين لا يصدر الا من ابن حرام».

كما كشف ان الحكومة العراقية رفضت طلبا لارسال الطاغية الى معتقل غوانتانامو وأصرت على محاكمته وتنفيذ الحكم في العراق.

وقال الربيعي انه تلقى تهديدا مباشرا من رغد صدام حسين قبل اعدام والدها بدقائق.. والى التفاصيل:

? حبذا لو حدثتنا عن عملية اعدام صدام حسين وتفاصيل اللحظات الأخيرة قبل شنقه؟

? قمت باستلام صدام من قبل الأميركيين الذين قاموا بايصاله لنا كفريق نمثل الحكومة العراقية في طائرة مروحية الى باب السجن، وقد وقعت على محضر استلامه بشكل رسمي وأصبح في عهدة الحكومة العراقية. سرنا به الى المكان المخصص لتنفيذ حكم الاعدام به والذي صدر من قبل المحكمة العراقية الخاصة واكتسب الدرجة القطعية بشكل قانوني بعد مرور شهر على صدوره. حيث قام القاضي المختص بقراءة نص حكم الاعدام على مسامع صدام وبحضورنا كحكومة. وكذلك كان يتواجد اعضاء من المحكمة الخاصة بينهم قاض ومدعٍ عام.

وهنا اقول للتاريخ وأكشفها للمرة الأولى ان صدام حسين لم يكن خائفاً من الاعدام ولم يكن منهاراً ولم يتوسل احدا ولم يطلب الاتصال مع اي جهة عراقية او غير عراقية، بل كان متماسكاً جداً وصلباً، لكنني في ذات الوقت لم المس ذرة واحدة من الايمان لديه بالله عز وجل. لأن الانسان عندما يقبل على الموت المحتوم الذي لا مفر منه ولم يتبقَ من حياته الا دقائق قليلة يفترض ان يقوم بمناجاة ربه ويطلب منه الغفران والسماح والعفو عن الذنوب التي ارتكبها في حياته. الا ان صدام كان غير مكترث بالأمر مطلقاً ويعتبر كل هذه الحياة عبارة عن تمثيلية عابرة، لذلك عندما صعد الى منصة المشنقة رفض ان يتم تغطية رأسه لكي يظهر بأنه شجاع وقوي ولا يهاب الموت على العكس من الصورة التي ظهر عليها لحظة القاء قوات المارينز الأميركية القبض عليه في قضاء الدور بمحافظة صلاح الدين في نهاية عام 2003.

الحبل والحفرة

? هل اراد صدام توجيه رسالة ما من خلال رفضه وضع غطاء الاعدام على رأسه؟

? كان صدام حسين يعرف ان عملية تنفيذ حكم الاعدام بحقه مصورة تلفزيونياً، وبالتالي اراد ان يثبت للآخرين انه شجاع ولا يخشى الموت، لتتطابق شجاعته امام منصة الاعدام مع ما كان يقوم به عبر دعوة العراقيين في خطاباته التي تبث من قبل بعض القنوات العربية الى مقاومة الاحتلال الأميركي. حيث كان صدام يهتف عند قراءة حكم الاعدام عليه داخل غرفة الاعدام: «الموت للفرس المجوس»، «الموت لاسرائيل»، «عاش العراق»، «عاشت فلسطين حرة عربية» و«عاشت الأمة العربية».. فقلت له: «اسكت حتى يكمل القاضي قراءة مرسوم الحكم، لكنه لم يستجب وبقي يهتف بتلك الهتافات التي تعود العراقيون على سماعها منه لسنوات طوال».

? الم تلمسوا رهبة لدى صدام في لحظة ما اثناء تنفيذ الاعدام بحقه؟

? ابداً، لم تكن لديه اي رهبة تذكر، لأنه استسلم الى قدره بشكل واضح جداً. اذ عندما رأى حبل المشنقة وأنا كنت اقوده الى منصة الاعدام وهو مقيد بسلاسل من حديد في يديه، حيث التفت نحوي وأمعن النظر بوجهي دون ان يتكلم، وأنا في المقابل وضعت عيني نصب عينه، اذ كان ينظر الي بغضب كبير جداً، وأنا قابلته بذات النظرة ايضاً، ثم التفت الى حبل المشنقة وقال لي بالحرف الواحد:» هذا الحبل للرجال.. هذا الحبل للرجال». وهنا لابد من التأكيد ان صدام حسين لم ينطق الشهادتين عند صعوده الى منصة الاعدام.

إعدام مكرر

? لكن الفيلم القصير الذي تسرب من عملية اعدام صدام حسين بين انه نطق الشهادتين؟

? هذا صحيح ولا يمكن انكاره، اذ ان عملية تنفيذ الاعدام الأولى بحق صدام حسين لم تنجح، لأنني شخصياً قمت بجر عتلة تنفيذ الاعدام من تحت اقدامه، لكنها كانت قوية جداً ولم تتحرك من مكانها، الأمر الذي استدعى الى جرها مرة اخرى، لكن بعد استراحة قصيرة. حيث قمنا بتذكير صدام حسين بضرورة نطق الشهادتين وبالفعل بعد ان نجحت في المرة الثانية بسحب العتلة من تحت قدميه، قام بنطق الشهادتين لمرتين ثم انقطع صوته وفارق الحياة تماماً.

? هذا يعني انك قمت بتنفيذ حكم الاعدام شخصياً؟

? نعم قمت بذلك وكنت الشخص الوحيد الذي قام بدفع العتلة التي كان يقف عليها صدام وبسقوط تلك العتلة صعد جسمه الى الأعلى وقام الحبل بشنقه ليسقط على الأرض ميتاً.

? انت طبيب.. لماذا توليت مهمة تنفيذ حكم الاعدام بنفسك ولم تسندها الى شخص آخر من السجانين؟

? حقاً وصدقاً وهذه القضية اصبحت قضية تاريخية لم يكن في قلبي اي ذرة ثأر من صدام حسين، علماً ان صدام حسين آذانا كثيراً و«لوعنا» وأبعدنا عن العراق وأسهم بتدمير البلد والمنطقة، حيث قام بقتل عشرات الآلاف بحجج واهية، فصلاً عن جريمته في دفن ابناء الشعب العراقي وهم احياء في المقابر الجماعية في عام 1991 وقصفه لمدينة حلبجة في اقليم كردستان بالأسلحة الكيماوية. وأنا شخصياً اؤكد ان صدام حسين آذني كثيراً في السجون ومن ثم في الغربة، لكني عند اعدامه لم تكن لدي اي ذرة ثأر او حقد شخصي عليه.

لكن، لم تكن لدي ذرة رحمة تجاهه قبل اعدامه، لأنني عندما كنت انظر الى صدام حسين في غرفة اعدامه كانت هذه الغرفة قد ملئت بالموت، حيث تشم وتتذوق وتسمع الموتى في كل ارجاء تلك الغرفة، لأن صدام حسين قد اعدم مئات الآلاف من العراقيين دون رحمة منه او دون ذنب ارتكبوه، لذلك انا اول مرة اقوم باعدام انسان في حياتي، فأنا طبيب مهنتي هي انقاذ الناس من خطر الموت.

لذلك فان هذه التجربة بالنسبة لي فريدة جداً. وعليه كنت ارى صوراً للكثير من رموز العراق الذين اعدمهم صدام حسين في خيالي داخل تلك الغرفة وكانت تلك الصور تساندني وتدعوني الى الصعود بصدام الى حبل المشنقة والخلاص من مرحلته المظلمة بشكل نهائي.

ابن حرام

? هل تعرض صدام الى الاهانة عند تنفيذ حكم الاعدام بحقه؟

? صدام لم يتعرض الى الاهانة عندما تم استلامه من قبل القوات الأميركية والذهاب به الى غرفة الاعدام، لكن صدام حسين طيلة حياته لم يتعرض للاهانة الا مرة واحدة عندما قابلته مع اعضاء مجلس الحكم آنذاك عدنان الباجه جي وعادل عبدالمهدي، وأحمد الجلبي بعد القبض عليه. حصلت ملاسنة قوية جداً بيني وبينه وقمت بشتمه، وقلت له كلاماً خشناً وأكدت له ان الدمار الذي سببته للعراق والعراقيين يشير الى انك ابن حرام. الا ان صدام حسين رد علي بكلام بذيء جداً لا يطلقه الا اولاد الشوارع، لكني لم ارد عليه واكتفيت فقط بما قلته له في بداية الملاسنة بيننا، لذلك اؤكد مرة اخرى ان صدام حسين لم يتعرض للاهانة مطلقاً عند عملية اعدامه.

? كيف تعاملتم مع جثة صدام؟

? هنا اقول للتاريخ ايضاً ان جثة صدام حسين بعد شنقه، لم تعد بعهد الحكومة العراقية، انما اصبحت ملكاً لعائلته ولأقاربه وأبناء عشيرته، لذلك حرصنا بأن لا تهان هذه الجثة. علماً ان صدام حسين اعدم الآلاف من العراقيين ولم يسلم جثثهم الى عائلاتهم.

? كيف تنظر الى تسريب عملية تنفيذ حكم الاعدام عبر هاتف نقال؟

? التسجيل كان غير مناسباً ويفترض ان لا يظهر الى وسائل الاعلام، لكن حصل الذي حصل وهو مؤسف جداً. الا ان صدام منذ دخوله الى غرفة تنفيذ حكم الاعدام بحقه تم تصوير كل حركاته وكلماته من قبل الحكومة العراقية وهذا التصوير الفيديوي موجود عندها الآن، ومدة هذا الفيديو اقل من ساعة بقليل وكان التصوير واضحاً جداً من قبل اناس مختصين بالتصوير التلفزيوني.

سيناريو غوانتانامو

? هل كانت لديكم مخاوف من احتمال تهريب صدام من السجن الأميركي او لحظة تسليمه الى الحكومة العراقية؟

? في ليلة تنفيذ الاعدام، طالب بعض السياسيين العراقيين القوات الأميركية وكذلك بعض المسؤولين الأميركيين بعدم تسليمه الى الحكومة العراقية، وقد دعا هؤلاء الساسة العراقيون الأميركيين الى ارسال صدام حسين الى سجن غوانتانامو وحبسه بالبدلة البرتقالية حتى وفاته. لكن الحكومة العراقية رفضت هذا السيناريو، وقلنا صدام عراقي وقد اجرم بحق الشعب العراقي وتمت محاكمته من قبل محكمة عراقية خاصة بوجود مدعٍ عام وقضاة ومحامون عراقيون وعرب وأجانب وقد حكمت عليه تلك المحكمة بالاعدام ويجب ان ينفذ به حكم الاعدام في العراق.

? هل ابدى صدام الندم في لحظاته الأخيرة؟

? كلا.. لم يندم على افعاله مطلقاً ولم يحاول الاعتذار او حتى الاكتراث لما سببه للعراق. لم المس عنده اي نوع من الندم. ولم يكشف عن اي سر يذكر. وبالمناسبة صدام عندما علم بوجود كاميرا تلفزيونية تسجل كل حركاته وسكناته، تعمد التماسك والظهور بأنه غير آبه بأي شيء وغير مكترث، او خائف.. وهذه الطريقة تعودنا عليها عندما كانت جلسات محاكمته تسجل وتبث عبر القنوات الفضائية المختلفة.

? لمن سلم صدام اغراضه الخاصة قبل اعدامه؟

? عندما سار الى منصة الاعدام كان يحمل بيديه نسخة قديمة من القرآن الكريم وعندما فك قيد يديه،قال لي: «هذا القرآن الكريم سلمه الى اهلي». فقلت له: «انا اين سأرى اهلك؟». فقال: «اعطيه الى المحامي خليل الدليمي الذي قاد فريق الدفاع عني في المحكمة»، فقلت له: «أين سأرى المحامي خليل الدليمي؟». ثم قلت له قم بتسليم القرآن الى القاضي وبالفعل قام بتسليمه له». علماً اني تصفحت النسخة ووجدت انه كتب بخطه وبقلم الرصاص تحديداً على حاشية بعض صفحاته كلمات وجملاً حقيقة لم امعن النظر بها جيداً او اقرأها.. وهنا لابد من الاشارة الى ان نسخة القرآن الكريم كانت قد تعرضت الى الاصابة بشظية في الجلاد عندما كانت بحوزته.

رغد تهدد

? رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي الذي وقع مرسوم الاعدام تلقى تهديدات من انصار صدام في الداخل والخارج.. هل تخشى شخصياً من التبعات؟

? اتصلت رغد صدام حسين في ليلة التنفيذ بجنرال اميركي وطلب مني التكلم معها، فقلت له: «ليس لي كلام معها»، وأصر الجنرال على انها تريد ان تتكلم معي، اخذت اذنا من رئيس الوزراء نوري المالكي فتكلمت معها وقالت لي: «أنا اريد ان اتكلم مع الرئيس صدام حسين قبل صعوده الى الاعدام». فقلت لها: «ان المدان صدام حسين المجيد ليس عندنا» لأنه بالفعل لم يكن عندنا عند اتصالها بالجنرال الأميركي، عندها رفعت «رغد صدام صوتها وقالت لي: «انك انت وعشيرتك مطلوب لنا من الآن الى يوم القيامة». فنهرتها وقطعت الاتصال معها.

? ما صحة الأقاويل التي اشارت الى عرض مبالغ كبيرة من قبل البعض للحصول على الحبل الذي اعدم فيه صدام؟

? حقيقةً لم يصلني اي طلب لشراء الحبل، لكني سمعت انك هناك من يرغب بشرائه من قبل اشخاص بعضهم من العراق والبعض الآخر من خارج العراق. لكن لم تتم مفاتحتي بشكل رسمي بذلك. علماً ان هذا الحبل اصبح من ملك العراق وليس ملكاً لشخصاً او حزباً.

