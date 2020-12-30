تشلسي وليستر سقطا في فخ التعادل

دوليه

أرخى فيروس «كوفيد-19» بظلاله أول من امس وتسبب بتأجيل مباراة ثانية في الدوري الانكليزي منذ انطلاق الموسم الجديد، وذلك بسبب عدد الاصابات المرتفع في صفوف مانشستر سيتي.

وأرجئت المباراة المقررة أول من أمس بين سيتي ومضيفه ايفرتون في المرحلة السادسة عشرة بسبب النتائج الايجابية العديدة في صفوف فريق المدرب الاسباني بيب غوارديولا الذي يعلم تماما مدى شراسة هذا الفيروس بعدما خسر والدته بسببه في وقت سابق من هذا العام.

وقال سيتي «بناء على نصيحة طبية مشددة، قررت رابطة الدوري الانكليزي الممتاز، وبعد استشارة الناديين، أن تؤجل المباراة».

ويحتل سيتي المركز السادس بـ26 نقطة بفارق 6 نقاط عن ليفربول حامل اللقب والمتصدر بعد 15 مرحلة، فيما يتخلف ايفرتون عن «الحمر» بفارق ثلاث نقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف عن ليستر سيتي الذي أصبح ثانيا بتعادله أول من أمس مع مضيفه كريستال بالاس 1-1. ومن المقرر أن يحل سيتي ضيفا على تشلسي الأحد المقبل في المرحلة السابعة عشرة.

وهي المرة الثانية التي يتم فيها ارجاء مباراة في الدوري الممتاز هذا الموسم بسبب «كوفيد-19»، بعد لقاء استون فيلا ونيوكاسل في الرابع من الشهر الحالي بسبب اصابات في صفوف الأخير.

وفي مباراة أخرى مقررة أول من أمس، دفع المدرب الايرلندي الشمالي برندن رودجرز ثمن خياراته بعدما اكتفى ليستر سيتي بنقطة من مباراته ومضيفه كريستال بالتعادل معه 1-1 في مباراة كان متخلفاً خلالها حتى الدقائق الأخيرة.

وفي ظل ضغط المباريات خلال هذه الفترة من العام في انكلترا، منح رودجرز فرصة لعدد من نجوم ليستر لالتقاط أنفاسهم، فأجرى سبعة تعديلات على التشكيلة التي تعادلت في المرحلة الماضية مع مان يونايتد (2-2)، وكان جايمي فاردي أبرز الغائبين عن التشكيلة الأساسية.

وانتهى الأمر ببطل عام 2016 بالاكتفاء بنقطة، بل كاد أن يتلقى هزيمته السادسة هذا الموسم لولا هدف الدقائق الأخيرة من هارفي بارنز.

واستفاد ليستر من ارجاء مباراة ايفرتون وضيفه مانشستر سيتي بسبب اصابات بفيروس كورونا المستجد في صفوف الأخير، ليصعد الى المركز الثاني بفارق الأهداف عن فريق المدرب الايطالي كارلو أنشيلوتي وثلاث نقاط عن ليفربول حامل اللقب والمتصدر الذي يلتقي اليوم مع مضيفه نيوكاسل، فيما رفع كريستال بالاس رصيده الى 19 نقطة في المركز الثالث عشر مؤقتا.

وبعد ثلاث هزائم وفوز وحيد في المراحل الأربع الماضية، اكتفى تشلسي بالتعادل على أرضه مع ضيفه القوي أستون فيلا 1-1.

وبجلوس الثنائي الألماني تيمو فيرنر وكاي هافيرتس على مقاعد البدلاء بسبب عدم رضى المدرب فرانك لامبارد عن أدائه، وضع المهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو تشلسي في المقدمة بكرة رأسية اثر عرضية من بن تشيلويل (34).

لكن الهولندي المغربي الأصل أنور الغازي جنب فيلا هزيمته السابعة توالياً أمام تشلسي، باداركه التعادل في بداية الشوط الثاني بعد تمريرة عرضية من ماثيو كاش (50)، مجنباً الفريق الذي كان قاب قوسين أو أدنى من الهبوط الى الدرجة الأولى الموسم المنصرم، هزيمته الأولى في آخر خمس مراحل. وقال لامبارد عقب المباراة «انها أوقات صعبة الآن، وعلينا أن نخوضها. لم يخذلني أحد الليلة، كل قام بعمله، لكننا لم نتمكن من الفوز فقط». وبقي الفريقان على المسافة ذاتها ولكل منهما 26 نقطة، لكن مع مباراتين أقل لأستون فيلا الذي بدأ سلسلة من خمس مباريات من هذا العيار، اذ يلتقي بعدها مان يونايتد في الدوري، ثم ليفربول في الدور الثالث لمسابقة الكأس، قبل أن يعود لمنافسات الـ«بريميرليغ» بلقاء توتنهام ثم ايفرتون.

