الهزيمة الثانية لليكرز

دوليه

ألحق بورتلاند ترايل بلايزرز بمضيفه لوس أنجليس ليكرز حامل اللقب الهزيمة الثانية في أربع مباريات خاضها حتى الآن في الموسم الجديد من دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، وذلك بالفوز عليه أول من امس 115-107، فيما حقق ممفيس غريزليز فوزه الأول على حساب الناقص بروكلين نتس لكنه خسر جهود نجمه الشاب جا مورانت. ورغم جهود «الملك» ليبرون جيمس الذي سجل 29 نقطة مع 9 متابعات و6 تمريرات حاسمة، والألماني دينيس شرودر الذي ساهم بـ24 نقطة، مني ليكرز بهزيمة ثانية في المباريات الأربع الأولى للموسم الجديد التي خاضها جميعها حتى الآن على ملعبه «ستايبلس سنتر». وأوقف بلايزرز بفوزه الثاني تواليا من أصل ثلاث مباريات له حتى الآن، مسلسل انتصارات ليكرز في المباريات التي دخل فيها الربع الأخير وهو متقدم، عند 59 تواليا وذلك بفضل داميان ليلارد بالذات، اذ سجل 21 من نقاطه الـ31 في الشوط الثاني من اللقاء. وعكرت اصابة النجم الواعد جا مورانت فوز ممفيس غريزليز على مضيفه بروكلين نتس 116-111 بعد التمديد. وفي المباريات الأخرى، قاد الصربي نيكولا يوكيتش دنفر ناغتس للفوز على ضيفه هيوستن روكتس 124-111 بعدما حقق الـ«تريبل دابل» الـ42 في مسيرته بتسجيله 19 نقطة مع 18 تمريرة حاسمة و12 متابعة، مانحا فريقه انتصاره الأول للموسم على حساب جيمس هاردن (34 نقطة) ورفاقه الذين تلقوا هزيمة ثانية تواليا في مستهل الموسم متأثرين بغياب جون وول وديماركوس كازنس وايريك غوردون ومايسون جونز بسبب بروتوكولات «كوفيد-19». وحقق أتلانتا هوكس فوزه الثالث تواليا في مستهل مشواره بتغلبه على ضيفه ديترويت بيستونز 128-120 بفضل جهود تراي يونغ (29 نقطة)، فيما حقق يوتا جاز فوزه الثاني خارج قواعده مقابل هزيمة تعرض لها في ملعبه، وجاء على حساب أوكلاهوما سيتي ثاندر 110-109 بفضل سلة لدونوفان ميتشل في آخر 7 ثوان من اللقاء، ما سمح لفريقه في أن ينهي سلسلة من 17 هزيمة متتالية في ملعب مضيفه خلال الموسم المنتظم.

