ريال يحل ضيفاً ثقيلاً على ليتشي

دوليه

يحل ريال مدريد الثاني ضيفاً ثقيلاً على ليتشي، فيما يستضيف أتلتيكو مدريد المتصدر نظيره خيتافي اليوم في اطار المرحلة السادسة عشرة من الدوري الاسباني. ويملك ريال مدريد الذي اختير الأحد «نادي القرن» خلال جوائز «غلوب سوكر» في الحفل الذي أقيم في دبي، رصيد النقاط ذاته لأتلتيكو الا انه خاض مباراتين أكثر منه وهو يحل ضيفاً على التشي السادس عشر. ويمر النادي الملكي بفترة مميزة حيث فاز بمبارياته الخمس الأخيرة في الدوري آخرها على غرناطة بهدفين نظيفين الأربعاء الماضي. وسيعوّل فريق المدرب الفرنسي زين الدين على مواطن الأخير المتألق كريم بنزيمة هداف الدوري برصيد 8 أهداف بالتساوي مع اياغو اسباس مهاجم سلتا فيغو وجيرارد مورينو نجم فياريال. ومن المتوقع مشاركة البلجيكي ادين هازار في المباراة ضد ليتشي بعد تعافيه من الاصابة حيث قام بعملية الاحماء قبل المواجهة امام غرناطة الا ان «زيزو» فضّل عدم المجازفة به. من جهته، يأمل أتلتيكو أن يحمل معه الزخم من الانتصار المهم الذي حققه قبل فترة الأعياد على مفاجأة بداية الموسم ريال سوسييداد عندما أسقطه في عقر داره بهدفين نظيفين وذلك عندما يستضيف خيتافي الثاني عشر اليوم. وفي ظل عدم ارتقاء برشلونة الى مستوياته المعهودة والبداية البطيئة التي قدمها ريال مدريد هذا الموسم، كثرت الأحاديث عن فرصة ذهبية للنادي الأبيض والاحمر لحصد لقب الليغا للمرة الاولى مند العام 2014. وحقق فريق المدرب الارجنتيني دييغو سيميوني نتائج مميزة هذا الموسم في الليغا، اذ لم يخسر سوى مباراة واحدة كانت امام الجار والغريم ريال في المرحلة الثالثة عشرة (2- 0) وتبدو حظوظه قائمة مع ثلاثي الهجوم الاوروغوياني لويس سواريز صاحب 7 أهداف هذا الموسم والبرتغالي الشاب جواو فيليكس وماركوس يورنتي. ويملك وصيف بطل أوروبا عامي 2014 و2016 أقوى دفاع في الدوري حيث لم تستقبل شباكه سوى خمسة اهداف في 13 مباراة. الا ان المهمة ستكون أصعب بغياب الظهير الأيمن الانكليزي كيران تريببير بعد ايقافه من اتحاد كرة القدم في بلاده لمدة عشرة أسابيع لخرقه قواعد المراهنات ما سيبعده عن جميع المنافسات حتى 28 فبراير المقبل. وفي المباريات الأخرى، يواجه سلتا فيغو ضيفه هويسكا، فيما يستضيف غرناطة السابع فالنسيا الرابع عشر.