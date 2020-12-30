الأهلي اكتسح الاتحاد.. والزمالك استعاد نغمة الانتصارات

دوليه

واصل الأهلي انتصاراته في الدوري المصري الممتاز محققا الفوز الثالث على التوالي وذلك على حساب الاتحاد السكندري برباعية نظيفة اول من امس.

وفي الوقت ذاته استعاد الزمالك نغمة الانتصارات بالفوز على سموحة بثنائية نظيفة بعدما تعادل في الجولة السابقة مع بيراميدز.

الأهلي اكتسح الاتحاد في مباراة مميزة للأحمر الذي قاده من خارج الخطوط مدربه بيستو موسيماني بعدما غاب مؤخرا لاصابته بفيروس كورونا.

وأحرز أهداف الأهلي، محمود عبد المنعم كهربا وحسين الشحات ومحمد شريف وأكرم توفيق، في الدقائق 17 و48 و60 و85 على الترتيب.

واعتلى الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 9 نقاط وله مباراة مؤجلة ضد الزمالك بينما تجمد رصيد الاتحاد بقيادة مدربه حسام حسن عند 4 نقاط في المركز الخامس عشر. جاءت المباراة حافلة بالاثارة بين الفريقين رغم الفوز الكبير للفريق الأحمر خاصة أن الاتحاد كانت له محاولات على المرمى مع تألق لافت للحارس محمد الشناوي.

حاول الاتحاد السكندري مباغتة الأهلي ببداية ضاغطة وانطلق رزاق سيسيه ووجه تسديدة مرت بجوار القائم، ومع ظهور خطورة سيسيه تحول أكرم توفيق لاعب الوسط لدعم الظهير الأيمن محمد هاني.

وأرسل طاهر محمد طاهر تمريرة مميزة وضعت كهربا في مواجهة الحارس ليسدد في الشباك معلنا تقدم الأهلي بالهدف الأول.

وغادر طاهر محمد طاهر المباراة للاصابة في الدقيقة 31 لصالح حسين الشحات.

في بداية الشوط الثاني أشرك الاتحاد لاعبه كريم الديب على حساب مروان عطية وأنقذ الشناوي مرماه من هدف صاروخي من رزاق سيسيه.

ورد الأهلي بهدف ثان سجله حسين الشحات في الدقيقة 48 من كرة بينية من علي معلول ونجح محمد شريف في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 60 من خطأ دفاعي ساذج استغله حسين الشحات الذي مرر لشريف وسجل الأخير ببراعة.

وأشرك الأهلي الثنائي صلاح محسن ومروان محسن على حساب شريف وكهربا.

وغادر محمد عطوة مدافع الاتحاد للاصابة بعد صدام قوي مع زميله حسام عاشور وحل بدلا منه مصطفى ابراهيم في الدقيقة 73.

ودفع الأهلي بالثنائي وليد سليمان وأحمد رمضان بيكهام على حساب حسين الشحات وحمدي فتحي في الدقيقة 78.

ونجح أكرم توفيق في تسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 85 بعد تمريرة متقنة من علي معلول.

وفي لقاء آخر استعاد الزمالك نغمة الفوز باسقاط سموحة مع عرض مميز رغم الغيابات العديدة في صفوفه.

ورفع الزمالك رصيده بقيادة مدربه البرتغالي جايمي باتشيكو الى 7 نقاط متقدما للمركز الثاني وله مباراة مؤجلة ضد الأهلي وتجمد رصيد سموحة بقيادة مدربه أحمد سامي عند 5 نقاط في المركز الثامن.

البداية كانت قوية من الفريقين وسجل أشرف بن شرقي هدفا للزمالك في الدقيقة 6 ولكن الحكم المساعد ألغى الهدف بداعي التسلل وهو ما أكده حكم الفيديو.

وحصل الزمالك على ضربة جزاء بعد التحام بين محمود البدري مدافع سموحة وأوباما في منطقة الجزاء وسجل بن شرقي هدف التقدم في الدقيقة 8 منها.

وأحرز أحمد أبو الفتوح هدفا رائعا للزمالك بمجهود فردي بالاختراق في عمق دفاع الفريق السكندري وتجاوز أكثر من لاعب وسدد في الشباك في الدقيقة 31.

