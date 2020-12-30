تعافي ربيعة وأفشة من «كورونا»

دوليه

تعافى ثنائي الأهلي المصري، رامي ربيعة، ومحمد مجدي «أفشة»، من فيروس كورونا المستجد، وذلك عقب سلبية المسحة التي خضع لها كلاهما. وقال مدير الكرة بالأهلي، سيد عبد الحفيظ، في تصريحات للموقع الرسمي لناديه، امس الثلاثاء، ان الثنائي سينتظمان في تدريبات الفريق الجماعية ابتداء من اليوم، وذلك استعدادا لمواجهة وادي دجلة، والمقرر لها الجمعة. وأضاف عبد الحفيظ: «يجري لاعب وسط الفريق، عمرو السولية، مسحة طبية جديدة خلال الأيام المقبلة، لتحديد موقفه من العودة الى التدريبات الجماعية للفريق».

وأوضح أن لاعب الفريق، طاهر محمد طاهر، سوف يعود الى التدريبات الجماعية بعد خمسة أيام. وشدد أن الأشعة التي أجراها طاهر أثبتت عدم وجود كسر في الضلوع، وأن اللاعب يعاني من كدمة شديدة فقط تعرض لها أثناء مشاركته أمام الاتحاد. واختتم: «اللاعب حصل على راحة سلبية (امس) من التدريبات الجماعية للفريق، وسوف يبدأ برنامج علاج طبيعي اعتبارا من اليوم لحين المشاركة في التدريبات الجماعية بعد 5 أيام».

