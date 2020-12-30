الكويت وكاظمة للتحليق في «الطائرة»

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تشتد المنافسة اليوم بين الكويت حامل اللقب ونظيره كاظمة عندما يلتقيان في 07:00 مساء ضمن الجولة الخامسة من دوري الدرجة الممتازة للكرة الطائرة على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة.

ويتساوى الأبيض مع البرتقالي بالرصيد في صدارة الترتيب بـ 7 نقاط مع أفضلية للأول بفارق الأشواط وهو ما يجعل لقاء اليوم في غاية الأهمية للطرفين، اذ يضع الانتصار الفائز في دائرة المنافسة بينما تتراجع حظوظ المهزوم بصورة كبيرة في المنافسة على اللقب خصوصاً أن العربي الذي خاض مواجهة الشباب في وقت متأخر مساء أمس، يملك الرصيد ذاته من النقاط.

وتميل الكفة بصورة عامة ناحية الكويت الذي تمكن من التفوق على خصمه في الموسم الماضي في 3 مواجهات متتالية منها اثنتان نهائيتان على لقب بطولة الدوري وكأس السوبر وهو ما يؤكد قدرة الكويت على العودة الى سكة الانتصارات بعد أن سقط بشكل مفاجئ أمام العربي في الجولة الماضية، فيما يدخل البرتقالي اللقاء وهو قادم من انتصار صعب ومستحق على القادسية في الجولة الماضية وهو يسعى الى تحقيق الفوز في لقاء اليوم والدخول بجدية الى المنافسة على اللقب.

ويعتمد الكويت الذي يقوده المدرب التونسي خالد بلعيد على مجموعة من اللاعبين المميزين يبرز منهم عبدالله جاسم، عبدالله بوفتين، عامر السليم، عبدالرحمن العتيبي، سلطان خلف ويعقوب عدنان، فيما يغيب نجم الفريق عبدالعزيز نجم بسبب الايقاف في حين لم يقدم المحترف البرازيلي الفياندرو اغويرا المردود المطلوب وهو ما قد يدفع الادارة الى الاستغناء عنه أو منحه فرصة أخيرة في لقاء اليوم.

وفي الطرف الآخر يأمل مدرب البرتقالي الصربي الكسندر سفينتش أن يستمر تألق لاعبيه مشعل العمر، وجاسم سعدون وعبدالعزيز شاكر الذين قدموا مستويات لافتة في المباريات السابقة من أجل قيادة الفريق الى تحقيق نقطتي المباراة في لقاء اليوم.

