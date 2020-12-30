برقان والقرين إلى ثاني «السلة»

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تأهل برقان والقرين رسمياً الى ربع نهائي دوري كرة السلة بعد فوز الاول على اليرموك 72-68 والثاني على الصليبخات 92-62 أول من أمس ضمن منافسات الجولة الختامية للمجموعة الثانية.

ويتصدر القادسية ترتيب فرق المجموعة برصيد17 نقطة، يلية كاظمة 16 نقطة، ثم القرين وبرقان 15 نقطة، واليرموك 12 نقطة، وأخيراً الصليبخات 11 نقاط.

يذكر أن نظام البطولة ينص على تأهل الفرق الأربعة الاولى في كل مجموعة الى الدور الثاني الذي سيقام بنظام «بلاي أوف» من ثلاثة مباريات على طريقة المقص.

وبذلك يكون برقان والقرين لحقا بالقادسية وكاظمة الى ربع النهائي عن المجموعة الثانية فيما تأهل عن المجموعة الاولى الكويت والجهراء والشباب والعربي.

وكانت منافسات المجموعة الاولى اختتمت في وقت متأخر من مساء أمس بلقاء الكويت مع الجهراء فيما تبقى مباراتان مؤجلتان في المجموعة الثانية لكاظمة الذي يعاني من اصابات كثيرة بفيروس كورونا بين صفوفه، امام اليرموك والقادسية لن تؤثر نتائجها على الفرق المتأهلة.

وجاءت مباراة برقان مع اليرموك مثيرة منذ بدايتها بعد ان تبادل الفريقان التقدم طوال فترات المباراة حتى استطاع برقان حسمها في الثواني الاخيرة بفضل براعة صانع العابه مساعد العتيبي وخبرة احمد سعود. وتمكن برقان من انهاء الربع الأول لصالحه بفارق 5 نقاط 18-13. وأخذ اليرموك الأفضلية بشكل نسبي في الربع الثاني بعد تدخلات مدربه الوطني خالد القلاف ليقلص فريقه الفارق الى نقطة واحدة في نهاية الربع الثاني 35-36.

واستمر اليرموك في أفضليته في الربع الثالث بعد اغلاق مناطقه الدفاعية في وجه لاعبي برقان الذين واجهوا صعوبة كبيرة في ايقاف هجمات اليرموك المرتدة الذي انهى الربع متقدما 53-51. وشعر برقان بصعوبة الموقف فرمى بكل ثقله في الربع الأخير الذي تميز فيه صانع العاب برقان مساعد العتيبي الى جانب تميز أحمد سعود اللذين قادا الفريق الى فوز مهم 72-68.

