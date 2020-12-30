ستارز بطل «هوكي الرجال».. وبلو ويفز حسم لقب «السيدات»

محلية

أسدل الستار مساء الأول من أمس على منافسات الدوري الوطني لهوكي الجليد للرجال والسيدات موسم (2020 -2021) والتي نظمهما نادي الألعاب الشتوية وأقيمت جميع مبارياتها على صالة النادي بتتويج الفائزين.

وتمكن فريق ستارز من التتويج بمنافسات دوري الرجال برصيد 39 نقطة رغم خسارته في المباراة الختامية أمام فريق فالكون الذي احتل المركز الثاني برصيد 33 نقطة في حين جاء فريق الكاملز المركز الثالث بـ28 نقطة. وفي منافسات السيدات حسم فريق بلو ويفز فوزه بالبطولة بعد أن نال 30 نقطة متقدما على منافسه وايلد كات الذي حل ثانيا بـ24 نقطة فيما احتل فريق كويت قلاديتر المركز الثالث بـ15 نقطة.

وأشاد مدير الهيئة العامة للرياضة حمود فليطح في تصريح للصحافيين عقب تتويج الفرق الفائزة بالمراكز الأولى في البطولتين بنجاح نادي الألعاب الشتوية بتنظيم بطولاته المحلية واحتضانه لعدد كبير من الشباب الكويتي المحب للألعاب الشتوية لممارسة رياضتهم المحببة بأمان. وقال فليطح ان الهيئة تولي اهتماما بجميع الألعاب الرياضية التي لديها أندية واتحادات دون استثناء بغية دعم الشباب الرياضي واعدادهم لتحقيق الانجازات في المحافل الرياضية الخارجية، مثنيا على التنظيم المميز للنادي للمباراة الختامية للدوري.

