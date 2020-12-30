تفوق أبرار وسندس وأنفال في «رفع الأثقال»

محلية

حققت اللاعبة أبرار الفهد المركز الأول في فئة وزن 76 كغم ضمن البطولة التنشيطية التي نظمها اتحاد رفع الأثقال لمنتخب السيدات اول من امس استعدادا لبطولة غرب آسيا المزمع أن تستضيفها الكويت في فبراير المقبل. وجاءت اللاعبة سهام السيف في المركز الثاني في الفئة ذاتها في حين نجحت اللاعبة سندس الفيلي في اقتناص المركز الأول في فئة 71 كغم. وفي منافسات وزن 64 كغم حصدت اللاعبة أنفال المزين المركز الأول تلتها في المركز الثاني نورة العوضي وحلت اللاعبة عذوب الفرج في المركز الثالث. واحتلت اللاعبة حوراء الموسوي المركز الأول في منافسات وزن 81 كغم فما فوق. أما منافسات وزن 55 كغم فشهدت فوز اللاعبة بشاير المياس بالمركز الأول تلتها اللاعبة شذر الصالح في المركز الثاني. وقال أمين سر الاتحاد مسيلم العدواني في تصريح صحفي ان هذه البطولة التنشيطية شهدت منافسة وندية بين اللاعبات، موضحا أن الاتحاد يسعى من خلال اقامتها الى الاعداد للمشاركات الخارجية بغية رفع علم الكويت في المحافل القارية.

وأضاف العدواني أن اتحاد رفع الأثقال يملك خامات مميزة من اللاعبات يعول عليهن مستقبلا لتشريف بلدهن والظهور بمستوى يليق باسم الكويت، مؤكدا الحرص على الاستمرار في دعم منتخب السيدات بما يسهم في رفع المستوى الفني للاعبات.يذكر أن اتحاد رفع الأثقال أعلن في شهر سبتمبر 2019 تشكيل واعتماد أول منتخب خاص للسيدات في تاريخ اللعبة يجمع أكثر من 20 لاعبة بغية المشاركات القارية والدولية وفي الشهر الذي يليه نظم الاتحاد أول مسابقة محلية لمنتخب السيدات.

وفي العام نفسه أيضا شارك منتخب السيدات للمرة الأولى في البطولة العربية للعبة والتي أقيمت في الأردن.

