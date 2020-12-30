كأس ولي العهد تنطلق اليوم

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تنطلق اليوم النسخة الثامنة والعشرون من مسابقة كأس ولي العهد بإقامة 3 مباريات ضمن الدور التمهيدي تجمع اليرموك مع الساحل، والفحيحيل مع خيطان، والنصر مع برقان ضمن المجموعة الأولى التي تضم أيضاً الكويت حامل اللقب والذي أعفي من خوض هذا الدور.

وتستكمل المسابقة غداً بأربع مواجهات ضمن المجموعة الثانية يلتقي فيها القادسية مع الصليبخات، والعربي مع الشباب، والسالمية مع التضامن، وكاظمة مع الجهراء.

ويحمل القادسية الرقم القياسي بعدد مرات الفوز باللقب بتتويجة في 9 مناسبات، متفوقاً على الكويت بلقب وعلى العربي بلقبين، بينما نال السالمية الكأس مرتين، مقابل مرة واحدة لكاظمة، علماً بأن الأبيض حامل اللقب في الموسمين الماضين والحاصل على الكأس 3 مرات في المواسم الأربعة الأخيرة، هو أول من توج باللقب في النسخة الأولى موسم 1993-1993 عندما هزم كاظمة في النهائي بهدف طلال زيدان.

في المجموعة الأولى سيلتقي الكويت مع الفائز من لقاء اليرموك مع الساحل، بينما سيلعب الفائز من مواجهة الفحيحيل وخيطان مع الفائز من النصر وبرقان. أما المجموعة الثانية فهنالك احتمال لمواجهة «دربي» في دور الثمانية في حال تجاوز العربي الشباب، وتغلب القادسية على الصليبخات، كما يبدو منطقياً أن يلتقي السالمية مع كاظمة في الدور ذاته في حال تغلبهما على التضامن والجهراء. على ملعب الشباب، يقص اليرموك والساحل في 04:05 مساء اليوم شريط الافتتاح في لقاء تبدو فيه كفة الساحل الأرجح قياساً على مستوى الفريقين في دوري التصنيف، حيث أنهى الساحل الذي يقوده المدرب الوطني محمد دهيليس المسابقة مع العشرة الكبار واحتل المركز العاشر، فيما جاء اليرموك في المركز الرابع عشر وقبل الأخير رغم التحسن الطفيف الذي طرأ على مستوى الفريق بعد تولي المدرب الوطني أحمد حيدر المهمة، علماً بأن مواجهة الفريقين في دوري التصنيف انتهت بفوز الساحل بنتيجة 3-1 في الجولة الأولى من المسابقة. وتتساوى الكفتان في المباراة الثانية التي تجمع خيطان مع الفحيحيل على ملعب الشباب، خصوصاً أن كلا الفريقين ضمن البقاء مع العشرة الكبار في الجولة الأخيرة من دوري التصنيف. وظهر الفحيحيل بصورة رائعة في بداية المسابقة قبل أن يتعرض إلى سلسلة هزائم جعلته مهدداً بالهبوط إلى الدرجة الأولى، قبل أن يتحسن أداء فريق المدرب الوطني ظاهر العدواني في الجولات الأخيرة ويتمسك بالبقاء. في المقابل بدأ خيطان الذي يدربه الإسباني خوسيه كامبياسو بصورة سيئة لكنه تحسن في النصف الثاني من البطولة وتمكن من إنها البطولة في المركز الثامن برصيد 18 نقطة. وتواجه الفريقان في الجولة الرابعة وانتهى اللقاء بفوز خيطان بهدف دون رد وهي كانت الخسارة الأولى للفحيحيل والتي بعدها تراجع الفريق كثيراً. وعلي ستاد الصداقة والسلام، يلتقي النصر مع برقان في مباراة يسعى فيها الأول لرد الاعتبار من الخسارة التي تعرض لها في مواجهة الفريقين ضمن دوري التصنيف والتي انتهت بفوز برقان 2-1. ومع أن تلك المباراة ليست مقياساً لأن «العنابي» كان قد ضمن البقاء في الدوري الممتاز، بينما احتاج برقان وقتها للفوز من أجل المحافظة على أمل البقاء، إلا أن الأخير سيبحث عن تكرار الفوز خصوصاً بعد الفشل في البقاء مع الكبار واحتلاله المركز الحادي عشر بفارق الأهداف عن الساحل. ولا شك أن كفة النصر هي الأرجح بعد العروض الرائعة التي قدمها الفريق تحت قيادة المدرب الوطني أحمد عبدالكريم واحتلال الفريق المركز الثاني في الترتيب النهائي بفارق المواجهات عن القادسية.

