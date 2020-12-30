10 سنوات من الإنجاز لـ «الجيل المبهر»

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احتفلت اللجنة العليا للمشاريع والإرث في عام 2020، بالذكرى العاشرة لإطلاق برنامج الجيل المبهر، برنامج الإرث الإنساني والاجتماعي لبطولة كأس العالم «قطر 2022»، والذي حقق خلال مسيرته العديد من الإنجازات المهمة، منها الوصول إلى أكثر من 160 ألف شخص حول العالم من خلال الجلسات التفاعلية المباشرة التي تُبث أسبوعياً عبر حساب البرنامج الرسمي على منصة «إنستغرام».

ففي يناير الماضي، نظَّم الجيل المبهر جلسة خاصة ضمن مبادرة كرة القدم من أجل التنمية بهدف تنمية مهارات أطفال المدارس المحلية، وذلك بالتعاون مع نادي كاس أوبين البلجيكي، أحد الأندية الشريكة للبرنامج، أثناء المعسكر التدريبي الشتوي للفريق في الدوحة.

وفي فبراير، جرى الإعلان عن تعيين أسطورة كرة القدم الأسترالية تيم كاهيل، سفيراً جديداً للجنة العليا للمشاريع والإرث وبطولة كأس العالم 2022. وعقب هذا الإعلان، شارك النجم الأسترالي في فعالية للجيل المبهر في قبة أسباير بمشاركة أطفال المدارس في قطر، الذين أبدوا حماساً كبيراً للقاء لاعب منتخب أستراليا والدوري الإنكليزي الممتاز سابقاً.

ومع تفشي فيروس كورونا وحرصاً على سلامة المشاركين، علَّق الجيل المبهر على الفور جميع أنشطته الميدانية، سواء في الملاعب أو في المدارس أو المساحات المخصصة للعمّال، واتجهت جهود البرنامج نحو تقديم جلسات كرة القدم من أجل التنمية عبر تقنية الاتصال المرئي. وخلال نهائي كأس الأمير الذي استضافه ستاد أحمد بن علي، نظم الجيل المبهر نشاطاً بين شوطي المباراة، إذ تعاون أفراد مجموعة السفراء الشباب للجيل المبهر مع عدد من سفراء اللجنة العليا مثل تيم كاهيل وصامويل إيتو لتنظيم نشاط يُعنى بتعزيز روح العمل الجماعي باعتبارها إحدى القيم الأساسية التي يروّج لها البرنامج. وفي إطار الجهود المبذولة لمواصلة تحفيز الشباب والأطفال من متابعي البرنامج ومستفيديه في قطر والعالم، بث الجيل المبهر جلسات مباشرة ضمن مبادرة كرة القدم من أجل التنمية تضمنت تمارين رياضية منزلية بهدف مساعدة أفراد المجتمع الملتزمين بالحجر المنزلي في الحفاظ على حيويتهم ولياقتهم البدنية، بالإضافة إلى التدريب على المهارات التي يسعى البرنامج لنشرها مثل العمل الجماعي والتواصل الفعّال والتنظيم والقيادة. كما تضمنت جلسات الإنترنت مجموعة من المحادثات واللقاءات الحصرية الأسبوعية مع العديد من أساطير كرة القدم المحلية والإقليمية والدولية وسفراء اللجنة العليا مثل كافو، وتشافي هيرنانديز، وخالد سلمان، وإبراهيم خلفان.

وشددت موزة المهندي، مديرة إدارة التسويق والاتصال في الجيل المبهر، على أهمية التحوّل إلى الجلسات التفاعلية المباشرة عبر الإنترنت، قائلة: «أتاح وجودنا عبر الإنترنت آفاقاً جديدة لتعظيم الاستفادة من مبادرات قوة كرة القدم من أجل التنمية في التأثير الإيجابي على الشباب، ونحن نتطلع قدماً للاستفادة من هذه الفرصة في رفع مستوى وعي متابعينا والتواصل مع جمهورنا في قطر والعالم». وفي سياق متصل، شهد يوليو 2020 تعاوناً وثيقاً بين الجيل المبهر ومعهد جسور وأكاديمية الأعمال التجارية لكرة القدم من أجل تقديم سلسلة ندوات عبر الإنترنت حول دور الرياضة والتعلم في دعم الشباب أثناء جائحة كورونا.

وفي أكتوبر، استضاف الجيل المبهر ندوة إلكترونية رفيعة المستوى حول القوة الناعمة للدبلوماسية الرياضية تحت عنوان «مقدمة في الدبلوماسية الرياضية: من المفهوم إلى الممارسة» بالتعاون مع معهد جسور ومكتب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) لدول الخليج واليمن، بهدف توفير منصة لمشاركة الرؤى حول سبل الاستفادة من قوة الرياضة لتحقيق الأهداف الوطنية، وشهدت الندوة مداخلات قيّمة من سياسيين ودبلوماسيين وأساطير في عالم كرة القدم.

وخلال عام 2020، فاز الجيل المبهر بجائزتين مرموقتين من جوائز غولدن بريدج وذلك عن برنامج جلساته التفاعلية المباشرة عبر الإنترنت، التي تهدف إلى إلهام الشباب ومساعدتهم في الحفاظ على حيويتهم ولياقتهم البدنية وتعزيز سلامتهم أثناء التزامهم بالحجر المنزلي بسبب الجائحة.

