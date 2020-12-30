الشيباني: تفقد جاهزية العراق لـ «خليجي 25» أواخر يناير

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أفاد د. حميد الشيباني عضو المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم ورئيس فريق التفتيش لـ «خليجي 25» إن زيارة الفريق المقبلة إلى العراق ومدينة البصرة تحديدا ستكون في الفترة من 24 إلى 27 يناير المقبل من أجل الوقوف على جاهزية المدينة من ناحية الملاعب والبنى التحتية التي تتعلق بالاستضافة. وفي تصريح خاص لموقع اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم قال الشيباني: «إن العراق له تاريخ كبير في بطولات كأس الخليج وعنصر فاعل فيها، ومنتخبة سبق أن فاز بالبطولة عدة مرات، ونتمنى أن يكون الأشقاء في العراق قد استفادوا من الفترة السابقة في إكمال المتطلبات أو جريان إكمالها على النحو المطلوب، وسبق أن قمنا بزيارة قبل سنوات إلى مدينة البصرة، واطلعنا على المدينة الرياضية، وهناك ملعب الميناء نتوقع أنه سيكون جاهزا». وتابع: «الشروط ليست صعبة ولا تخرج عما تضمنته اللائحة من اشتراطات مرتبطة بالبنى التحتية من ملاعب وفنادق وطرق والجوانب الأمنية، وربما يدخل من ضمنها البرتوكول الطبي جراء جائحة كورونا إذا ما استمر الوباء». وأشار الشيباني إلى أن الفترة المتبقية على موعد انطلاق المنافسات ليست طويلة وتحتاج إلى جهد كبير جدا، والوفد الذي سيقوم بالتفتيش سيطلع على ما هو متوافر من ملاعب ومنشآت خلال أيام الزيارة، مع احتمالية أن يحضر الوفد المباراة المتوقع تنظيمها خلال هذه الفترة بين المنتخبين العراقي والكويتي. وحول إذا ما سيكتفي الوفد بزيارة واحدة أوضح الشيباني أن هذا الأمر مرهون بما سيكون عليه الموقف بعد الاطلاع على المنشآت الرياضية وإذا ما كانت متطلبات أخرى يجب أن تتوافر.