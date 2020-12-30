النصر أقال مدربه أعلن نادي النصر السعودي

دوليه

اقالة مدربه البرتغالي روي فيتوريا الذي قاده الى لقب دوري كرة القدم لموسم 2019، لسوء النتائج. وعلّق النادي في حسابه على موقع انستغرام على صورة لمدربه السابق «شكرا للعمل الشاق واللحظات السعيدة التي منحتنا». واشرف فيتوريا (50 عاما) على النصر منذ يناير عام 2019، وقاده الى احراز لقب الدوري في الموسم قبل الماضي. كما قاده الى لقب الكأس السوبر 2019، ووصافة الدوري الماضي ونصف نهائي دوري ابطال اسيا حيث خرج بركلات الترجيح أمام بيرسيبوليس الايراني. لكن فريق العاصمة اتخذ قراره بالاستغناء عن خدماته بعد بداية موسم كارثية وضعته في وصافة القاع برصيد 8 نقاط فقط من عشر مباريات. وتعرض النصر للخسارة في 6 مباريات وتعادل مرتين وفاز في مثلها، وهي أسوأ بداية يحققها منذ انطلاقة دوري المحترفين السعودي.وأعلن صفوان السويكت رئيس النادي اقالة فيتوريا واسناد مهمة تدريب الفريق مؤقتاً الى الكرواتي ألين هورفات مدرب فريق الشباب في النصر. وكتب السويكت عبر حسابه على موقع «تويتر»: «تسلمت تركة ثقيلة وتحملت المسؤولية في وقت صعب بدعم من رجالات النصر، ووفقنا بالحصول على ملعب خاص يليق بالنصر وجماهيره، وعملنا على تحقيق التوازن والإصلاح التدريجي مع الحفاظ على المكتسبات في ظروف صعبة وقاهرة، ولظروف المرحلة فقد قررنا إعادة هيكلة إدارة كرة القدم بإنهاء عقد الجهاز الفني بقيادة فيتوريا بالتراضي، وتعيين مدرب فريق الشباب بالنادي ألين هورفات مديرا فنيا للفريق الأول مؤقتاً».