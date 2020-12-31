الأمير: دعم مسيرة التنمية ومواجهة التحديات

أول النهار

استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد بقصر بيان أمس سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد.

كما استقبل سموه بقصر بيان أمس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، واستقبل سموه بقصر بيان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وأعضاء مكتب المجلس لدور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السادس عشر كلا من: نائب رئيس مجلس الأمة أحمد الشحومي وأمين سر المجلس فرز الديحاني ومراقب المجلس أسامة عيسى الشاهين ورئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الدكتور خالد العنزي ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أحمد محمد الحمد ورئيس لجنة الأولويات الدكتور هشام الصالح وأمين عام مجلس الأمة علام الكندري وذلك بمناسبة تشكيل هيئة المكتب.

هذا وقد زودهم سموه بتوجيهاته السامية مؤكدا سموه على أهمية التعاون البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والعمل على تعزيز مسيرة العمل النيابي لما يصب في مصلحة الوطن والمواطن ودعم مسيرة التنمية ومواجهة جميع التحديات مشددا سموه على ضرورة التمسك بنهج احترام أحكام الدستور وتطبيق القانون متمنيا سموه لهم دوام التوفيق والسداد.

حضر المقابلة وكيل الديوان الأميري ومدير مكتب صاحب السمو أمير البلاد أحمد فهد الفهد.

كما استقبل سموه سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء.

واستقبل سموه رئيس ديوان المحاسبة فيصل الشايع حيث قدم لسموه التقرير السنوي لديوان المحاسبة للسنة المالية 2019/2020. من جانب آخر استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان أمس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.

كما استقبل سمو ولي العهد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وأعضاء مكتب المجلس لدور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السادس عشر وهم: نائب رئيس مجلس الأمة النائب أحمد الشحومي وأمين سر المجلس النائب فرز الديحاني ومراقب المجلس النائب أسامة الشاهين ورئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النائب الدكتور خالد العنزي ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب أحمد الحمد ورئيس لجنة الأولويات النائب الدكتور هشام الصالح وأمين عام مجلس الأمة علام الكندري وذلك بمناسبة تشكيل هيئة المكتب.

وقد وجههم سموه إلى أهمية التعاون البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية مؤكدا ضرورة تعزيز مسيرة العمل الديموقراطي ودعم عجلة التنمية الاقتصادية الشاملة ومواجهة مجمل التحديات وعلى ضرورة احترام أحكام الدستور وتطبيق القانون متمنيا لهم التوفيق والسداد لخدمة وطننا الغالي.

حضر المقابلة مدير مكتب سمو ولي العهد الفريق متقاعد جمال الذياب. واستقبل سمو ولي العهد سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء. واستقبل سمو ولي العهد رئيس ديوان المحاسبة فيصل الشايع حيث قدم لسموه نسخة من التقرير السنوي لديوان المحاسبة للسنة المالية 2019/2020.

