رسائل أميرية «في غاية الأهمية»

الأولى

أكد سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد أهمية التعاون البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والعمل على تعزيز مسيرة العمل النيابي لما يصب في مصلحة الوطن والمواطن ودعم مسيرة التنمية ومواجهة جميع التحديات.

وشدد سموه على ضرورة التمسك بنهج احترام أحكام الدستور وتطبيق القانون متمنيا سموه للسلطتين دوام التوفيق والسداد.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بقصر بيان أمس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وأعضاء مكتب المجلس لدور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السادس عشر وهم نائب رئيس مجلس الأمة أحمد الشحومي وأمين سر المجلس فرز الديحاني ومراقب المجلس أسامة الشاهين ورئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية د.خالد العنزي ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أحمد الحمد ورئيس لجنة الأولويات د.هشام الصالح وأمين عام مجلس الأمة علام الكندري وذلك بمناسبة تشكيل هيئة المكتب.

واستقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وأعضاء مكتب المجلس ووجههم سموه الى أهمية التعاون البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية مؤكدا ضرورة تعزيز مسيرة العمل الديموقراطي ودعم عجلة التنمية الاقتصادية الشاملة ومواجهة مجمل التحديات وداعيا الى ضرورة احترام أحكام الدستور وتطبيق القانون متمنيا لهم التوفيق والسداد لخدمة الوطن. من جانبه قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إنه تشرف وأعضاء مكتب المجلس امس بلقاء سمو أمير البلاد وسمو ولي العهد في أول لقاء لأعضاء المكتب مع سموهما. وأضاف في تصريح صحافي بمجلس الأمة أنه استمع وأعضاء مكتب المجلس من سمو الأمير وسمو ولي العهد إلى العديد من التوصيات والتوجيهات والرسائل المهمة بل في غاية الأهمية التي تصب في صالح البلاد والعباد. وقال «نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا كرئيس وأعضاء في مجلس الأمة على تنفيذها وتطبيقها وتحويلها إلى واقع عملي ملموس يستفيد منه المواطن».

واضاف «أنا شخصيا وأعضاء مكتب المجلس سننقل كل هذه الرسائل والتوصيات المهمة إلى جميع أعضاء المجلس».

