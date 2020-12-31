خادم الحرمين يأمل بنجاح القمة الخليجية

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رحّب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بقادة دول مجلس التعاون المشاركين في القمة الخليجية التي ستعقد في محافظة العلا يوم الثلاثاء القادم، آملاً أن تتكلل أعمالها بالنجاح لتعزيز العمل المشترك، في الوقت الذي تسلم فيه أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني دعوة من خادم الحرمين لحضور القمة ورسالة خطية من سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد.

وقال بيان لمجلس الوزراء السعودي مساء الثلاثاء إن خادم الحرمين أعرب عن الترحيب بأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون للمشاركة في الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، راجياً المولى سبحانه وتعالى أن يكلل أعمال هذه القمة بالنجاح في تعزيز العمل المشترك وتوسيع التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء في المجالات كافة، تحقيقاً لتطلعات مواطني دول المجلس وآمالهم.

إلى ذلك، قال الديوان الأميري القطري، في بيان رسمي أمس، إن «أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تسلم رسالة خطية من أخيه خادم الحرمين الشريفين، تضمنت دعوة سموه لحضور اجتماع الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المقرر عقدها بالمملكة العربية السعودية».

وأضاف البيان أن الأمين العام لمجلس التعاون نايف فلاح الحجرف سلّم الرسالة خلال استقبال أمير قطر له بمكتبه بالديوان الأميري.

وكان مبعوث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وزير الخارجية الشيخ د. أحمد الناصر قام أمس بتسليم رسالة خطية من سموه إلى سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر تضمنت العلاقات الثنائية الأخوية المتينة والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى جميع الأصعدة كما تضمنت آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وقام مبعوث صاحب السمو أمير البلاد بتسليم رسالة خطية من سموه إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين تضمنت العلاقات الثنائية الأخوية المتينة والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى جميع الاصعدة كما تضمنت آخر المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية.

وقد سلم مبعوث سموه الرسالة الخطية إلى الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس وزراء مملكة البحرين.