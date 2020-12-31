3 ملايين جرعة من «أكسفورد» للكويت

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فور اعلان السلطات الصحية الرسمية البريطانية امس منح الاعتماد للقاح الذي طورته جامعة أكسفورد بالتعاون مع شركة استرازينيكا للوقاية من فيروس كورونا المستجد - كوفيد -19 فعلت وزارة الصحة اتصالاتها مع الشركة المنتجة للطعم لاتمام الاتفاق المبدئي الذي تم معها في اكتوبر الماضي بشأن تزويد الكويت بـ 3 ملايين جرعة.

وتوقعت مصادر صحية ان تصل الشحنة الاولى من لقاح أسترازينيكا اكسفورد في منتصف فبراير المقبل مشيرة الى ان وصوله سيسرع وتيرة حملة التطعيم التي اطلقت في البلاد قبل اسبوع نظرا لأن التعامل مع اللقاح البريطاني اسهل من لقاح فايزر حيث انه لا يحتاج الى درجة حرارة منخفضة جداً لحفظه في ثلاجات للتجميد، ويمكن تخزينه في درجة حرارة ما بين 2 و8 درجات مئوية، ولن يتطلب معدات تبريد كبرى.

بدوره اكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة

د. عبدالله السند انه لا يوجد حتى الان ما يدل على وجود تحور جيني لفيروس كورونا في الكويت.

وكشف انه حتى الآن تجاوز عدد المسجلين في الموقع المخصص لحجز موعد التطعيم اكثر من 153 ألفا مؤكدا انه لم يتم رصد اي آثار جانبية غير متوقعة على من تلقى الجرعة الأولى. وأوضح خلال مؤتمر صحافي عقد في مستشفى جابر للوقوف على آخر مستجدات فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19 ان جهودا قائمة من فرق فنية بالوزارة للقيام بدراسات وتخطيط جيني للفيروس للتعرف على انماط فيروس كورونا المنتشرة في الكويت وفيما لو كانت هناك سلالات جديدة.

وأكد مواصلة الفرق الطبية وكوادر الوزارة عملها على اكثر من صعيد من حيث المسحات والخدمات المقدمة في مراكز الحجر ومراكز كوفيد-19 في المناطق الصحية ومراكز الرعاية الأولية والمستشفيات العامة والمراكز التخصصية كما ان الجهود متواصلة للتطعيم منذ بدء التدشين الفعلي لحملة التطعيم.

وأضح انه خلال الافتتاح التجريبي جرى تطعيم عينة من كل شرائح المجتمع ومن مختلف الأعمار والفئات وخلال الأيام الأولى من التدشين كان الحرص على تطعيم الكوادر العاملة بوزارة الصحة مبينا انه خلال هذه المرحلة الأولى من المراحل الأربعة ستكون الأولوية لكبار السن وللعاملين في الصفوف الأولى للمواجهة.