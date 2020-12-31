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20 مليون دينار دية محمد الميموني


فيما تم الاعلان عن تنازل أسرة الراحل محمد غزاي الميموني عن مقاضاة المتورطين
بـ «قضية الميموني» مقابل 20 مليون دينار، أكدت مصادر مطلعة لـ «النهار» ان موافقة وزارة الشؤون على جمع الدية تأتي وفق الاطر القانونية التي تنظم جمع الاموال استنادا للضوابط والاشتراطات المقررة في هذا الشأن، وذلك بعد الحصول على التنازل الرسمي من أهل الضحية موثقا من وزارة العدل.
وأوضحت المصادر، أن عملية الجمع ستكون عن طريق اجهزة الدفع الالكتروني تحت مظلة احدى الجهات الخيرية المشهرة، مبينة أن الاموال ستؤول إلى الحسابات البنكية تحت إشراف وزارة الشؤون.
وأشارت إلى أن حملة جمع التبرعات ستبدأ حال موافقة الشؤون وانتهائها من وضع الآلية المحددة، وذلك بعد تلقيها طلب جمع الدية لصالح ورثة أو ذوي القتيل، وستبقى متاحة الى حين اكتمال المبلغ المطلوب .


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