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وطن النهار

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أعلن أنه سينقل رسائل من سمو الأمير وسمو ولي العهد لأعضاء مجلس الأمة

الغانم: تنفيذ التوجيهات السامية إلى واقع ملموس


قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إنه تشرف وأعضاء مكتب المجلس بلقاء صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، في أول لقاء لأعضاء المكتب مع سموهما.
واضاف في تصريح صحافي بمجلس الأمة امس أنه استمع وأعضاء مكتب المجلس إلى العديد من التوصيات والتوجيهات المهمة من سمو الأمير وسمو ولي العهد التي تصب في صالح البلاد والعباد.
وذكر الغانم «نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا كرئيس وأعضاء لمجلس الأمة على تنفيذها وتطبيقها وتحويلها إلى واقع عملي ملموس يستفيد منه المواطن».
وقال الغانم «أنا شخصياً وإخواني أعضاء مكتب المجلس سننقل كل هذه الرسائل والتوصيات المهمة إلى جميع إخواننا أعضاء مجلس الأمة».


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