العارضي: لقاء رئيس الوزراء تضمن «العفو»

وطن النهار

عبر النائب مساعد العارضي عن استيائه من تأويل لقاء النواب بسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، والزعم بانه كان من أجل مناصب قيادية أو مساومات، مؤكدا أن «الحديث دار حول قضية العفو». وقال في تصريح للصحافيين إن رد رئيس الوزراء أن العفو له طريقان إما عفو خاص وهو حق لصاحب السمو، وإما العفو الشامل وهو حق لمجلس الأمة. وزاد العارضي «أوضحنا لرئيس الوزراء أننا لا نريد خلط الأوراق من جديد وقلت إنني تقدمت مع مجموعة من النواب باقتراح للعفو الشامل عن قضية دخول المجلس تحديدا.

وذكر ان « من حق أي نائب يرى في أي قضية أخرى انها تستحق العفو أن يتقدم بها منفصلة على أن تتم مناقشة القوانين بشكل منفصل حتى لا تخلط الأوراق من جديد». ولفت الى أنه قال لرئيس الوزراء «لا نريد أن تصل الصورة إلى الشارع والقيادة السياسية بأن قضية دخول المجلس فيها مساس بالذات الأميرية بل إن من أدينوا بالقضية كانت إدانتهم بسبب الاعتداء على رجل أمن».

وأضاف أن «الترويج بأن الاجتماع كان بهدف مساومات على وظائف قيادية أمر غير لائق، وهو يعلم تماما أن مساعد العارضي ليس الذي يساوم على مناصب قيادية». واوضح « لقد كان اللقاء بحضور أحد الوزراء وأتحدى أن يتم ذكر اسم واحد طلبت وضعه في منصب قيادي في ذلك الاجتماع، معتبرا أن «خلط الأوراق شيء غير مستغرب على هذه الحكومة التي تعودت على خلط الأوراق»، مضيفا «أنا الكرسي لا يهمني ومستعد أن أبيعه من أجل موقف وطني واحد يذكرني به التاريخ».

وفي سياق اخر، قال العارضي إنه تفاجأ بأن برنامج العمل المسرب يتضمن مساسا بجيب المواطن بشكل مباشر وفرض للضرائب، بدلا من محاربة الفساد الموجود في وزاراته بشكل صحيح.

وحذر العارضي الحكومة بأن «اليد التي تمتد إلى جيب المواطن بشكل مباشر لا تستحق التعاون معها»، مضيفا أن « استمرار هذا التوجه يضع رئيس الوزراء أمام مواجهة مصيره منفردا؛ حيث انه لن يجد في قاعة عبدالله السالم من يقف معه ضد المواطن».

