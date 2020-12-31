الحويلة: 340 ممن «باع بيته» لن يحصلوا على الرعاية السكنية

وطن النهار

وجه النائب محمد الحويلة سؤالاً الى ‏وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات قال فيه: «صدر القانون رقم 2 لسنة 2015 والمسمى بقانون من باع بيته، لمساعدة المواطنين المخاطبين بأحكام هذا القانون في توفير المسكن الكريم لهم والذي تجاوز عددهم أكثر من 2040 أسرة، قامت المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتخصيص مشروعين لهذه الفئة هما مشروع شرق تيماء الذي يحتوي على 509 بيوت، ومشروع شرق صباح الأحمد الذي يحتوي على 1184 بيتاً، يتضح جلياً بأن هناك أكثر من 340 أسرة لن يكون لها نصيب من هذين المشروعين».

واضاف: لذا يرجى افادتي بعدد المواطنين النهائي المتقدمين بطلب رعاية سكنية بأحكام هذا القانون المشار اليه، مع تبيان العدد الإجمالي وعدد الذين تنطبق عليهم الشروط، وعدد الذين لم تنطبق عليهم الشروط مع ذكر الأسباب. ومضى يسأل: ما الآلية التي ستقوم بها المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتوزيع هذه البيوت؟ ومتى سيتم توزيع بيوت شرق تيماء على المواطنين؟ وفي أي مرحلة من مراحل التعاقد وصل مشروع شرق صباح الأحمد؟ ومتى التاريخ المتوقع لتوقيع عقود البنية التحتية؟ وما خطة المؤسسة العامة للرعاية السكنية بشأن أكثر من 340 أسرة لن تشملهم الرعاية السكنية في هذين المشروعين؟

على صعيد آخر، أعلن الحويلة عن تقديمه اقتراحاً بقانون في شأن إنشاء مستشفى حكومي في محافظة مبارك الكبير. ونص على ان تقوم الحكومة بإنشاء مستشفى عام في محافظة مبارك الكبير خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، على ان يحتوي المستشفى على جميع التخصصات والخدمات الطبية والجراحية وخدمة المهام التعليمية للأطباء والبحوث الطبية وطلبة كلية الطب في الجامعات الكويتية.

واسند الاقتراح الى وزارة الاشغال العامة مهمة تهيئة البنية التحتية لهذا المستشفى مع تخصيص الأرض اللازمة لهذا الغرض على ان يكون خاليا من العوائق بعد اختيار موقع جغرافي موحد بالمحافظة لا تقل مساحته عن مائتين وخمسة وعشرين ألف متر مربع.

وقال: تخصص ميزانية خاصة لإنجاز هذا المستشفى حتى الانتهاء من انشائه ويعهد الى وزارة الاشغال العامة القيام بالإشراف الكامل على انشاء المستشفى في مراحله المختلفة حتى الانتهاء منه وتسليمه الى وزارة الصحة. ونص كذلك على ان للحكومة الاستعانة ببيوت الخبرة الدولية لتصميم المستشفى والإشراف على المواصفات المعمارية والتشغيلية له خلال مراحل التنفيذ والتأكد من مطابقته المقاييس العالمية في هذا المجال بإشراف من وزارة الاشغال العامة. على ان تدرج في الميزانيات السنوية اعتبارا من السنة المالية الحالية الاعتمادات المالية اللازمة لإنشاء المستشفى. (المادة السادسة) يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.

