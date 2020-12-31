الساير: كم قاضياً وافداً شارك في العملية الانتخابية؟

وطن النهار

في سؤال وجهه إلى وزير العدل قال النائب مهند الساير يرجى تزويدي بالسند القانوني والقرارات المنظمة لتحديد قيمة المكافآت المالية والسقف الاعلى لمكافآت اعضاء السلطة القضائية من رجال القضاء واعضاء النيابة العامة المشاركين في الاشراف على العملية الانتخابية مع تزويدنا بصور عن المستندات الدالة. وطلب موافاته بالقرارات المنظمة وآلية تحديد قيمة المكافآت المالية لكل فئة من المشاركين في الاشراف على العملية الانتخابية من موظفي وزارة العدل وآلية اختيارهم مع تزويدنا بصور عن المستندات الدالة، واحصائية بقيمة المكافآت المالية لاعضاء السلطة القضائية المشاركين في العملية الانتخابية من 1992 حتى اخر عملية انتخابية تم اجراؤها مع بيان قيمة المكافأة وفق كل فئة للشخص الواحد وتزويدنا بالمستندات الدالة. وكذلك احصائية بعدد الكويتيين وغير الكويتيين من اعضاء السلطة القضائية المشاركين في الاشراف على العملية الانتخابية الاخيرة، ودعا الى مهام واختصاصات وكيل وزارة العدل والوكلاء المساعدين والخبراء في الاشراف على العملية الانتخابية.

