«الأمانة العامة» دشنت التراسل الإلكتروني لمكاتب النواب

وطن النهار

دشنت الأمانة العامة لمجلس الأمة خدمة التراسل الإلكتروني بين إدارة خدمات سكرتارية الأعضاء في قطاع الموارد البشرية ومكاتب أعضاء مجلس الأمة. ونظمت الإدارة ورشة عمل في القاعة متعددة الأغراض بحضور العاملين في مكاتب أعضاء مجلس الأمة. واستعرضت الورشة أهداف خدمة التراسل الإلكتروني التي تسعى من خلالها الأمانة العامة إلى تسريع عجلة إنجاز معاملات الأعضاء من طلبات الندب والاستعانة وغيرها. وقدم الورشة مدير إدارة خدمات سكرتارية الأعضاء ناصر محمد المطيري، ورئيسة قسم الدعم الفني سكينة النصر الله، وعدد من السكرتارية.

