«نزاهة»: إنشاء مركز مستقل لإدارة الكوارث والأوبئة

وطن النهار

أوصى فريق «الشفافية» لمتابعة الاداء الحكومي خلال جائحة كورونا بتطبيق جميع قواعد الحوكمة في القطاع العام لضمان شفافية ونزاهة ومصداقية كل الاجراءات الحكومية سواء الادارية منها او المالية وتعزيز الشراكة المجتمعية وانشاء مركز مستقل ومتخصص لادارة المخاطر (الأوبئة، الكوارث، الأزمات) يضم العديد من المستشارين والخبراء من جميع التخصصات، يهدف الى وضع خطط استراتيجية بناء على دراسات شاملة على جميع أنواع الأزمات العالمية المتوقعة وتعزيز مبدأ المشاركة وتفعيل دور المجتمع المدني واعطائه مساحات أكبر للمشاركة في وضع سياسات الدولة بجميع الجوانب على مراجعة جميع القوانين والنظم والقرارات الحكومية وتعديلها اذا لزم الأمر بما يتلاءم مع تعزيز الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وكذلك وفقا للمعايير الدولية، واعادة النظر بشكل جدي وحاسم للمشاكل المعلقة وعلى رأسها الخلل في التركيبة السكانية، وخاصة أن هذا الخلل كان أحد أسباب تعثر بعض جوانب الخطة الصحية لمواجهة الوباء، واعطاء الثقة الأكبر للعنصر الوطني الذي اثبت كفاءته خلال هذه الأزمة.

اكدت الأمين العام المساعد للوقاية في (نزاهة) أبرار الحماد ان الشراكة مع المجتمع المدني تعتبر أحد أساسيات العمل التي تحرص عليها «نزاهة»، لانها من الاستراتيجية الكويتية لتعزيز النزاهة التي اكدت اهمية هذه الشراكة.

وأوضحت خلال الاعلان عن تقرير فريق متابعة الاداء الحكومي أثناء أزمة كورونا ان الرقابة المجتمعية تبقى مرآة المجتمع لاسيما انها صاحبة الاثر الأكبر سواء بنقل الصورة او نقل الممارسات الجيدة لكل افراد المجتمع.

وأضافت الحماد بمناسبة اطلاق التقرير الخاص بتقييم شفافية الأداء الحكومي اثناء جائحة كورونا خلال الفترة من 25 فبراير الى 30 أكتوبر 2020: نؤكد أن تعاون (نزاهة) مع منظمات المجتمع المدني يأتي من منطلق ايماننا بأهمية الدور الذي يلعبه المجتمع المدني في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، والذي ترجم في مبادرات الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019-2024 خاصة فيما يتعلق بتعزيز التكامل بين جهود القطاع العام والمجتمع المدني في هذا المجال.

وتقدمت بجزيل الشكر والتقدير الى كل العاملين في الصفوف الامامية أثناء جائحة كورونا في جميع الجهات الحكومية والمتطوعين وكل من وقفوا على خط الدفاع الأول في مواجهة الفيروس وتقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين في اطار المعركة التي تخوضها بلادنا والعالم أجمع لمحاصرة وباء كورونا.

وأشارت الحماد الى أن من أهداف تشكيل فريق متابعة الأداء الحكومي أثناء أزمة كورونا تعزيز أهمية مفهوم النزاهة والشفافية في جميع الاجراءات الحكومية سواء الادارية أو الصحية والحرص على مدى تطابقها للاشتراطات والتوصيات والممارسات العالمية، وكذلك تعزيز الدور الرقابي المجتمعي وتمكين منظمات المجتمع المدني وتذليل العقبات من أجل قيامها بدورها بشكل فعال، وتعزيز وممارسة حق الاطلاع على المعلومات والتي تجاوبت معه أغلب الجهات بايجابية عالية مكنت الفريق من أداء مهامه على أكمل وجه.

وأوضحت أن تجربة تشكيل فريق من مجتمع مدني وجهة حكومية لمتابعة وتقييم الاداء الحكومة تعد الأولى من نوعها، وما نتج عن أعمال الفريق من عناصر رصد وتقييم سواء لمواقع القصور أو مواطن الابداع والتفوق انطوى عليها التقرير يأتي لتخدم مسيرة الاصلاح من خلال تطوير الخدمات العامة من جهة وتطوير منظومة ادارة المخاطر والأزمات من جهة أخرى.

وأكدت أهمية مبدأ الشفافية بصفة عامة وبصفة خاصة في ظل جائحة كورونا والأزمات الطارئة وتأثيره الايجابي على السيطرة على الأزمة واحتواء تداعياتها وخلق الثقة في الأداء الحكومي، بالاضافة الى أهمية ممارسة النزاهة سلوكا وفكرا واعتماد الحوكمة في ظل الأزمات العالمية وصولا للتعافي تحت راية النزاهة، وفي الختام كررت الحماد الشكر لكل جهة حكومية أبدت تعاونها في هذه التجربة.

خبرات متراكمة

بدوره قال رئيس مجلس ادارة جمعية الشفافية الكويتية ماجد المطيري يسعدنا اطلاق تقرير فريق الشفافية بالتعاون مع الهيئة العامة لمكافحة الفساد لمتابعة الأداء الحكومي أثناء جائحة كورونا.

واكد ان هناك لغطا كبيرا واكب الاعلان عن اسم الفريق في بداية الامر لكن تبقى فزعة صحية في ظل الاوضاع السيئة التي عاشها العالم، لافتا الى أن الكويت مرت بفاجعة صحية لاسيما انه كان هناك اجماع دولي لمجابهة وباء كورونا.

وأشار الى ان الوضع الصحي في الكويت مقارنة مع دول العالم يبقى غير جيد في ظل غياب عدم وجود تفويض لقواعد الحوكمة في القطاع الحكومي ووجود جهة حكومية محايدة لمتابعة الاداء الحكومي ومدى جاهزيته لمتابعة الاداء الحكومي لمواجهة الوباء.

ولفت الى ان فريق الشفافية قضى ثمانية اشهر لمتابعة وعمل زيارات ميدانية للعديد من الجهات الحكومية خلال الفترات الحرجة اثناء الازمة الحالية، موضحا أن الفريق يعتبر اول مجهود مدني حكومي في الشرق الاوسط يقوم برصد وتقييم اداء الحكومة من خلال المعاينة والرصد المتزامن خلال الجائحة.

وأكد ان الكويت اصبحت لديها خبرات متراكمة لمواجهة مثل هذا الوباء العالمي.

جوانب إيجابية

من جهته تقدم نائب رئيس جمعية الشفافية ورئيس الفريق الدكتور فهد الرقيب بالشكر لجميع من عمل وساهم في هذا العمل وفي تلك الظروف الاستثنائية كهيئة مكافحة الفساد نزاهة وجميع أعضاء الفريق وكل مسؤول سهل وقدم الدعم لقيام الفريق بعمله على أكمل وجه.

وأضاف ان هذا العمل له جوانب ايجابية عديدة، وكما هو معروف في نظرية مربع الفساد ان احد أضلع الفساد تكون في وقت الازمات والكوارث الطبيعية وانتشار الاوبئة، فهي تعتبر بيئة مشجعة لأصحاب الأنفس الجشعة، ولهذا تم التفكير مع بداية أزمة كورونا بتشكيل فريق يقوم بمتابعة طريقة التعامل مع هذه الأزمة من قبل الجهات الحكومية ومتابعة الاجراءات واتخاذ القرارات ومتابعة تنفيذها ومدى تأثيرها ايجابا أو سلبا، مؤكدا على قيام الفريق بوضع خطة للعمل وجدول للزيارات الميدانية، وكانت الجهات التي قام الفريق بزيارتها ومتابعة عملها على النحو التالي» مركز التواصل الحكومي، وزارة الاعلام، الطيران المدني، الحرس الوطني، وزارة الداخلية، وزارة التجارة، وزارة الصحة، وزارة الشؤون، المحاجر الطبية، الدفاع المدني، الجمعيات التعاونية»، حيث تم متابعة جميع الاجراءات ورصد القرارات المتخذة خلال الازمة وقد تم ذكرها في التقرير مصحوبا بالملاحظات، وفي ختام التقرير تم وضع التوصيات التي نتمنى من الاجهزة الحكومية الاطلاع عليها وتنفيذها، فهي توصيات وضعت بمهنية عالية ولها أكثر كبير في المساعدة على مواجهة أي أزمات في المستقبل.

وأكد الرقيب أن الايجابيات التي رصدها الفريق منح مجلس الوزراء لوزارة الصحة جميع الصلاحيات لادارة جائحة كورونا كونها أزمة صحية على ان تقوم جميع وزارات ومؤسسات الدولة بإتباع الاجراءات والتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة، كما قيام الناطق الرسمي للوزارة بالاعلان عن الاصابات بمرض «كوفيد-19» عبر المؤتمر الصحافي بشكل يومي مع ذكر أعداد حالات الشفاء والاصابات واعداد الاصابات ضمن رحلات الاجلاء واعداد الجنسيات المخالطة.

وأضاف أنه من الايجابيات التي تم رصدها في التقرير قيام وزارة الصحة بالتعاون مع وزارات وهيئات حكومية وجهات اخرى بتوفير مستشفيات ميدانية ومحاجر مؤسسية بهدف التصدي لهذا الوباء.

وأشار الرقيب الى هناك عددا من السلبيات التي رصدها الفريق عدم وجود خطة طوارئ واستراتيجية واضحة ومعلنة للفريق الطبي، عدم توفير سكن أو محاجر لجميع الكوادر الطبية الذين يتعاملون بشكل مباشر مع المصابين بالوباء.

